В Перми стоимость шаурмы за год выросла на 10%

Стоимость шаурмы в Перми за год выросла на 10%. По словам участников рынка, причина повышения цены кроется в удорожании продуктов.
«Стоимость шаурмы в Перми за год увеличилась на 10%. Сейчас средняя цена — порядка 225 рублей», — со ссылкой на опрошенных экспертов пишет «РБК Пермь».
Помимо стоимости продуктов, на формирование цены на шаурму в городе сказались изменившиеся условия аренды помещений и прочие издержки бизнесменов. С новыми реалиями рынок планирует справляться при помощи поднятия стоимости на готовую продукцию.
Информация, что шаурма в прикамской столице подорожает ранее появилась в СМИ. В беседе с URA.RU владельцы пермских заведений опровергали это утверждение.
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