15 октября 2024

В Перми стоимость шаурмы за год выросла на 10%

© Служба новостей «URA.RU»
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На конечной стоимости сказались изменившиеся условия рынка
На конечной стоимости сказались изменившиеся условия рынка Фото:

Стоимость шаурмы в Перми за год выросла на 10%. По словам участников рынка, причина повышения цены кроется в удорожании продуктов.

«Стоимость шаурмы в Перми за год увеличилась на 10%. Сейчас средняя цена — порядка 225 рублей», — со ссылкой на опрошенных экспертов пишет «РБК Пермь».

Помимо стоимости продуктов, на формирование цены на шаурму в городе сказались изменившиеся условия аренды помещений и прочие издержки бизнесменов. С новыми реалиями рынок планирует справляться при помощи поднятия стоимости на готовую продукцию.

Информация, что шаурма в прикамской столице подорожает ранее появилась в СМИ. В беседе с URA.RU владельцы пермских заведений опровергали это утверждение.

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Стоимость шаурмы в Перми за год выросла на 10%. По словам участников рынка, причина повышения цены кроется в удорожании продуктов. «Стоимость шаурмы в Перми за год увеличилась на 10%. Сейчас средняя цена — порядка 225 рублей», — со ссылкой на опрошенных экспертов пишет «РБК Пермь». Помимо стоимости продуктов, на формирование цены на шаурму в городе сказались изменившиеся условия аренды помещений и прочие издержки бизнесменов. С новыми реалиями рынок планирует справляться при помощи поднятия стоимости на готовую продукцию. Информация, что шаурма в прикамской столице подорожает ранее появилась в СМИ. В беседе с URA.RU владельцы пермских заведений опровергали это утверждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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