Соединенные Штаты становятся основным источником угрозы возникновения конфликта на Корейском полуострове. Вашингтон заинтересован в эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Спят и видят, как и здесь [на Корейском полуострове] полыхнёт», — прокомментировала Захарова в своем telegram-канале провокации США. По ее словам, призыв Госдепартамента США к Северной Корее о прекращении действий, которые могут привести к конфликту в регионе, является типичным для Вашингтона.
США используют тактику провокаций с последующим перекладыванием ответственности на других, подчеркнула дипломат. Захарова также выразила мнение, что у Сеула и Токио, которые находятся под давлением США и являются ключевыми точками в обеспечении безопасности региона, не хватает решимости освободиться от «рабского ига американских манипуляций».
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