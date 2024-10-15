15 октября 2024

Захарова: США желают обострения конфликта между Северной и Южной Кореей

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Захарова заявила, что США используют особую тактику для эскалации конфликтов
Захарова заявила, что США используют особую тактику для эскалации конфликтов Фото:

Соединенные Штаты становятся основным источником угрозы возникновения конфликта на Корейском полуострове. Вашингтон заинтересован в эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Спят и видят, как и здесь [на Корейском полуострове] полыхнёт», — прокомментировала Захарова в своем telegram-канале провокации США. По ее словам, призыв Госдепартамента США к Северной Корее о прекращении действий, которые могут привести к конфликту в регионе, является типичным для Вашингтона.

США используют тактику провокаций с последующим перекладыванием ответственности на других, подчеркнула дипломат. Захарова также выразила мнение, что у Сеула и Токио, которые находятся под давлением США и являются ключевыми точками в обеспечении безопасности региона, не хватает решимости освободиться от «рабского ига американских манипуляций».

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Соединенные Штаты становятся основным источником угрозы возникновения конфликта на Корейском полуострове. Вашингтон заинтересован в эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Спят и видят, как и здесь [на Корейском полуострове] полыхнёт», — прокомментировала Захарова в своем telegram-канале провокации США. По ее словам, призыв Госдепартамента США к Северной Корее о прекращении действий, которые могут привести к конфликту в регионе, является типичным для Вашингтона. США используют тактику провокаций с последующим перекладыванием ответственности на других, подчеркнула дипломат. Захарова также выразила мнение, что у Сеула и Токио, которые находятся под давлением США и являются ключевыми точками в обеспечении безопасности региона, не хватает решимости освободиться от «рабского ига американских манипуляций».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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