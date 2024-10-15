15 октября 2024

Под Екатеринбургом продают элитный коттедж с домом на дереве за 120 млн рублей. Фото

В Свердловской области продают коттедж с домом на дереве за 120 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летний отдых. Челябинск, вода, озеро, водоем, коттедж, лето, загородный дом, тургояк, летний отдых, курорт
Площадь коттеджа составляет 570 кв. м. (архивное фото) Фото:

В поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом продают коттедж с домом на дереве за 120 миллионов рублей. Он находится недалеко от элитного конного клуба «Дубрава» в одноименном коттеджном поселке. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Тюменский тракт, п. Верхнее Дуброво, коттеджный поселок бизнес-класса „Дубрава“ ул. Хвойная, 3. Площадь дома — 570 квадратных метров. Два этажа. Площадь бани — 130 кв. м. Участок — 22 сотки», — написано в объявлении.

К дому на дереве прилагается горка. Один кв. м. обойдется в 226 501 рубль. Коттедж был построен в 2014 году. Подключен к центральной канализации, имеет свою скважину, электричество и газ.

На территории коттеджа построили дом на дереве
На территории коттеджа построили дом на дереве
Фото:
Коттедж расположен недалеко от элитного конного клуба
Коттедж расположен недалеко от элитного конного клуба
Фото:
У дома на дереве имеется своя горка
У дома на дереве имеется своя горка
Фото:
Кухня коттеджа украшена цветной плиткой
Кухня коттеджа украшена цветной плиткой
Фото:
В доме деревянные полы
В доме деревянные полы
Фото:
К коттеджу прилагается гостевой дом
К коттеджу прилагается гостевой дом
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом продают коттедж с домом на дереве за 120 миллионов рублей. Он находится недалеко от элитного конного клуба «Дубрава» в одноименном коттеджном поселке. Объявление появилось на сайте «Авито». «Тюменский тракт, п. Верхнее Дуброво, коттеджный поселок бизнес-класса „Дубрава“ ул. Хвойная, 3. Площадь дома — 570 квадратных метров. Два этажа. Площадь бани — 130 кв. м. Участок — 22 сотки», — написано в объявлении. К дому на дереве прилагается горка. Один кв. м. обойдется в 226 501 рубль. Коттедж был построен в 2014 году. Подключен к центральной канализации, имеет свою скважину, электричество и газ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...