В поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом продают коттедж с домом на дереве за 120 миллионов рублей. Он находится недалеко от элитного конного клуба «Дубрава» в одноименном коттеджном поселке. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Тюменский тракт, п. Верхнее Дуброво, коттеджный поселок бизнес-класса „Дубрава“ ул. Хвойная, 3. Площадь дома — 570 квадратных метров. Два этажа. Площадь бани — 130 кв. м. Участок — 22 сотки», — написано в объявлении.
К дому на дереве прилагается горка. Один кв. м. обойдется в 226 501 рубль. Коттедж был построен в 2014 году. Подключен к центральной канализации, имеет свою скважину, электричество и газ.
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В поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом продают коттедж с домом на дереве за 120 миллионов рублей. Он находится недалеко от элитного конного клуба «Дубрава» в одноименном коттеджном поселке. Объявление появилось на сайте «Авито». «Тюменский тракт, п. Верхнее Дуброво, коттеджный поселок бизнес-класса „Дубрава“ ул. Хвойная, 3. Площадь дома — 570 квадратных метров. Два этажа. Площадь бани — 130 кв. м. Участок — 22 сотки», — написано в объявлении. К дому на дереве прилагается горка. Один кв. м. обойдется в 226 501 рубль. Коттедж был построен в 2014 году. Подключен к центральной канализации, имеет свою скважину, электричество и газ.