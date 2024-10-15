В Свердловской области продают коттедж с домом на дереве за 120 млн рублей

Площадь коттеджа составляет 570 кв. м. (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом продают коттедж с домом на дереве за 120 миллионов рублей. Он находится недалеко от элитного конного клуба «Дубрава» в одноименном коттеджном поселке. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Тюменский тракт, п. Верхнее Дуброво, коттеджный поселок бизнес-класса „Дубрава“ ул. Хвойная, 3. Площадь дома — 570 квадратных метров. Два этажа. Площадь бани — 130 кв. м. Участок — 22 сотки», — написано в объявлении.

К дому на дереве прилагается горка. Один кв. м. обойдется в 226 501 рубль. Коттедж был построен в 2014 году. Подключен к центральной канализации, имеет свою скважину, электричество и газ.

На территории коттеджа построили дом на дереве сайт «Авито» Фото:

Коттедж расположен недалеко от элитного конного клуба сайт «Авито» Фото:

У дома на дереве имеется своя горка сайт «Авито» Фото:

Кухня коттеджа украшена цветной плиткой сайт «Авито» Фото:

В доме деревянные полы сайт «Авито» Фото:

К коттеджу прилагается гостевой дом сайт «Авито» Фото: