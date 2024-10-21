Хедлайнеры медиа съедутся в Екатеринбург в поисках ответа на главный вызов

В Екатеринбурге 26 и 27 октября пройдет фестиваль TIME CODE

На фестивале обсудят, что ждет журналистику в эпоху развития нейросетей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбург готовится к финалу фестиваля молодежной журналистики TIME CODE, 26—27 октября в город съедутся ведущие эксперты в сфере медиа — и обсудят будущее профессии в условиях развития искусственного интеллекта и нейросетей. Об этом URA.RU рассказали представители Дома молодежи — основного организатора мероприятия.

«Каждый, кто хоть раз побывал на финале TIME CODE, никогда не забудет удивительную атмосферу праздника, ощущение сопричастности к знаковому событию для города, региона и страны. Каждый год мы стремимся сделать фестиваль более современным, интерактивным. В этом году у нас появятся новые форматы, площадки. Конечно, особое внимание мы уделили драматургии события», — поделилась руководитель оргкомитета фестиваля Ирина Росинская.

Участников ждут дискуссии, лекции, мастер-классы, нейрохакатон, аудиовизуальный перформанс, мастерская по программированию и арт-пространство от Play Digital Art. Важное отличие этого TIME CODE от предыдущих — он пройдет сразу на трех площадках — не только во Дворце молодежи, но и в «Салюте» и «Ельцин Центре».

Хедлайнером фестиваля будет Анастасия Четверикова — преподаватель Московского городского педагогического университета, культуролог, музыковед, ведущая подкастов «Искусство для пацанчиков» и «Темная материя». Она проведет лекцию на тему «Про ЦифрИск». Также в качестве экспертов на TIME CODE выступят: нейрохудожница и автор telegram-канала «ЭйАйЛера» Валерия Титова, специалист по цифровизации и AI-технологиям в сфере культуры и искусства Варвара Любова, аналитик службы дата-журналистики «Яндекса» Алексей Смагин, координатор проектного офиса и scrum-мастер RnD-команд в Hub for Social Good Sber AI Елена Дроздова, HR Business Partner СКБ Контур Анна Меньшикова.

Традиционно TIME CODE — это не только лекции и мастер-классы, но и конкурс журналистских работ. В этом году конкурс поступило около 700 заявок.

Полная программа TIME CODE доступна по ссылке . Участие в фестивале бесплатное и доступно для всех. Необходима лишь предварительная регистрация: https://timecodefest2024.ru/.