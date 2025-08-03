Дикарь зарезал свердловчанку на глазах у мужа: что известно о трагедии

В Нижней Туре судимый сожитель блогера зарезал женщину

04 августа 2025 в 11:52 Размер текста - 17 +

Обвиняемый мог напасть на женщину, спутав со своей женой Фото: Илья Московец © URA.RU Обвиняемым в жестоком убийстве 44-летней военнослужащей из Нижней Туры Ирины Артамовой оказался ранее судимый Магомедрасул Алидаров. Суд уже заключил его под стражу до 30 сентября. URA.RU собрало все, что известно о трагедии. Нападение на супругов Утром 1 августа Алидаров ехал на электросамокате мимо улиц Карла Маркса и Ленина. Там он увидел Ирину и ее мужа Виктора, которые вышли после обработки в квартире. По предварительным данным, мужчина якобы стал выкрикивать паре нецензурные слова, произнося имя Ирины. Завязался конфликт. Алидаров, как считает СК, вытащил нож и набросился на супругов. Виктор пытался отбиться от нападавшего, но безуспешно. Его жена получила ранение, от которого скончалась. Ее муж получил удар в плечо, он выжил. На помощь к пострадавшим выбежали соседи. Они смогли скрутить Магомедрасула. Силовики вменили ему статьи о покушении и убийстве. Версия убийства Ирина скончалась от удара ножом Фото: читатель URA.RU По одним данным, Алидаров накинулся на Ирину, якобы спутав ее со своей женой. Последнюю зовут Ириной — она блогер. И прославилась тем, что ела и размышляла о жизни на камеру. Делала она это в образе: огромные накладные ресницы, яркий макияж, парики и золото на шее. «Говорят, что Алидаров поругался с ней и ушел из дома. Возможно, из-за этого он и произносил ее имя, пока ехал», — считает местный житель. Другой собеседник описал ситуацию иначе. «В то утро его видели в неадекватном состоянии. Он с утра пораньше ехал к своей жене», — заявил уралец. Кто такой Алидаров По словам местных жителей, Алидаров живет в Туре с 2020 года. Последнее время работает в автосервисе, до этого занимался ремонтом в квартирах. Ранее он якобы был судим за наркотики. «Вторая судимость — за пьяную езду. Это было в 2023 году, гаишники его поймали во дворе дома», — рассказала собеседница агентства. Суд приговорил Алидарова к обязательным работам на 260 часов с запретом на вождение на два года. «До этого Алидаров постоянно привлекался к административной ответственности. Тоже за вождение в нетрезвом виде», — добавил другой собеседник URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемым в жестоком убийстве 44-летней военнослужащей из Нижней Туры Ирины Артамовой оказался ранее судимый Магомедрасул Алидаров. Суд уже заключил его под стражу до 30 сентября. URA.RU собрало все, что известно о трагедии. Утром 1 августа Алидаров ехал на электросамокате мимо улиц Карла Маркса и Ленина. Там он увидел Ирину и ее мужа Виктора, которые вышли после обработки в квартире. По предварительным данным, мужчина якобы стал выкрикивать паре нецензурные слова, произнося имя Ирины. Завязался конфликт. Алидаров, как считает СК, вытащил нож и набросился на супругов. Виктор пытался отбиться от нападавшего, но безуспешно. Его жена получила ранение, от которого скончалась. Ее муж получил удар в плечо, он выжил. На помощь к пострадавшим выбежали соседи. Они смогли скрутить Магомедрасула. Силовики вменили ему статьи о покушении и убийстве. По одним данным, Алидаров накинулся на Ирину, якобы спутав ее со своей женой. Последнюю зовут Ириной — она блогер. И прославилась тем, что ела и размышляла о жизни на камеру. Делала она это в образе: огромные накладные ресницы, яркий макияж, парики и золото на шее. «Говорят, что Алидаров поругался с ней и ушел из дома. Возможно, из-за этого он и произносил ее имя, пока ехал», — считает местный житель. Другой собеседник описал ситуацию иначе. «В то утро его видели в неадекватном состоянии. Он с утра пораньше ехал к своей жене», — заявил уралец. По словам местных жителей, Алидаров живет в Туре с 2020 года. Последнее время работает в автосервисе, до этого занимался ремонтом в квартирах. Ранее он якобы был судим за наркотики. «Вторая судимость — за пьяную езду. Это было в 2023 году, гаишники его поймали во дворе дома», — рассказала собеседница агентства. Суд приговорил Алидарова к обязательным работам на 260 часов с запретом на вождение на два года. «До этого Алидаров постоянно привлекался к административной ответственности. Тоже за вождение в нетрезвом виде», — добавил другой собеседник URA.RU.