03 августа 2025

В Свердловской области произошел массовый сбой в работе СДЭК

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На сбои в работе компании пожаловались 4 августа
На сбои в работе компании пожаловались 4 августа Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ограничили мобильный интернет

Жители Свердловской области 4 августа массово жалуются на сбой в работе транспортной компании СДЭК. Это следует из данных сервиса Downdetector.

По данным сервиса, за последний час из региона чаще всего жалуются на работу СДЭК — 16% обращений из общего количества. На втором месте с 6% жалоб — интернет-провайдер «Планета», на третьем с таким же количеством обращений — портал государственной автоматизированной системы Российской Федерации (ГАС) «Правосудие».

Еще на сбои пожаловались пользователи оператора «Мотив» и онлайн-игры Genshin Impact. 5% и 4% обращений соответственно.

На Среднем Урале в конце июля 2025 года ввели временные ограничения на мобильный интернет, информацию об этом официально подтвердили силовики. Связь замедлили для усиления мер безопасности. К чему привели новые ограничения и как с ними жить — в отдельном сюжете URA.RU.

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Жители Свердловской области 4 августа массово жалуются на сбой в работе транспортной компании СДЭК. Это следует из данных сервиса Downdetector. По данным сервиса, за последний час из региона чаще всего жалуются на работу СДЭК — 16% обращений из общего количества. На втором месте с 6% жалоб — интернет-провайдер «Планета», на третьем с таким же количеством обращений — портал государственной автоматизированной системы Российской Федерации (ГАС) «Правосудие». Еще на сбои пожаловались пользователи оператора «Мотив» и онлайн-игры Genshin Impact. 5% и 4% обращений соответственно. На Среднем Урале в конце июля 2025 года ввели временные ограничения на мобильный интернет, информацию об этом официально подтвердили силовики. Связь замедлили для усиления мер безопасности. К чему привели новые ограничения и как с ними жить — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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