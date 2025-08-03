В Свердловской области произошел массовый сбой в работе СДЭК

Жители Свердловской области 4 августа массово жалуются на сбой в работе транспортной компании СДЭК. Это следует из данных сервиса Downdetector.
По данным сервиса, за последний час из региона чаще всего жалуются на работу СДЭК — 16% обращений из общего количества. На втором месте с 6% жалоб — интернет-провайдер «Планета», на третьем с таким же количеством обращений — портал государственной автоматизированной системы Российской Федерации (ГАС) «Правосудие».
Еще на сбои пожаловались пользователи оператора «Мотив» и онлайн-игры Genshin Impact. 5% и 4% обращений соответственно.
На Среднем Урале в конце июля 2025 года ввели временные ограничения на мобильный интернет, информацию об этом официально подтвердили силовики. Связь замедлили для усиления мер безопасности. К чему привели новые ограничения и как с ними жить — в отдельном сюжете URA.RU.
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