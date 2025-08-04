«Работы нет, денег тоже»: рабочий хочет уволиться с завода в Первоуральске, но ему не дают

Из-за того, что у Уральского трубного завода якобы долгое время нет заказов, рабочие получают неполную зарплату. По этой причине один из них, Александр Поташев, попросил уволить его с компенсацией выплат, но получил отказ. О том, что происходит на крупном предприятии Первоуральска, он рассказал URA.RU.
«Работы нет, денег тоже. Завод простаивает уже четыре месяца, нет заказов. Получаю две трети зарплаты — 30 тысяч рублей, а в хорошие времена с премиальными доходило до 80-90 тысяч. На работу нас вызывают, и мы просто сидим, иногда что-то подметем, покрасим, поможем железки убрать. Но я так долго сидеть не могу, чем я потом семью кормить буду?» — рассуждает Поташев.
По его словам, на прошлой неделе производство получило заказ на 1,5 тысячи труб, была собрана одна бригада, но он в нее не попал. Не желая просиживать время, он подал заявление об увольнении по соглашению сторон (п.1 ч.1 ст.77 Трудового кодекса России). Рабочий просил расторгнуть контракт с компенсацией выплаты в трехкратном размере среднемесячной заработной платы. Но навстречу ему не пошли.
«Мне сказали: „Мы вас не сокращаем, нет оснований для увольнения. Если вам надо, то пишите по собственному. А нет — ну мучайтесь тогда!“. Но ведь я увольняюсь не потому, что нашел другую работу или мне тут надоело, а потому что производство стоит, работы-то нет. Почему бы не уволить меня по 77-й статье?» — недоумевает оператор станков.
Он намерен и впредь добиваться увольнения по соглашению сторон. Рабочий объясняет, что подъемные деньги нужны ему, чтобы продержаться первое время, встать на ноги и найти новую работу. Корреспондент обратился за комментарием на сам завод, ответ ожидается.
Весной Поташев сообщал о массовых увольнениях с предприятия. По его словам, на фоне простоя порядка 100 человек заставили уйти по собственному, чтобы не платить им по сокращению. На заводе тогда эту информацию опровергли. Сам Поташев обращался с жалобами в инспекцию по труду и прокуратуру и просил «остановить произвол».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!