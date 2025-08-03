03 августа 2025

Велосипедист снес пенсионерку и скрылся в центре Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилась на пешеходном переходе
Авария случилась на пешеходном переходе Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Куйбышева — 8 Марта 3 августа водитель электровелосиеда пронесся по пешеходному переходу и сбил с ног пенсионерку. Видео с инцидентом опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по кадрам, велосипедист не спешился на пешеходнике и проехал на большой скорости через толпу, зацепив пенсионерку. Она упала, а парень скрылся. Пострадавшей помогли прохожие, ее состояние не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только появится.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Куйбышева — 8 Марта 3 августа водитель электровелосиеда пронесся по пешеходному переходу и сбил с ног пенсионерку. Видео с инцидентом опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по кадрам, велосипедист не спешился на пешеходнике и проехал на большой скорости через толпу, зацепив пенсионерку. Она упала, а парень скрылся. Пострадавшей помогли прохожие, ее состояние не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только появится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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