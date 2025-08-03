Авария случилась на пешеходном переходе
В Екатеринбурге на пересечении улиц Куйбышева — 8 Марта 3 августа водитель электровелосиеда пронесся по пешеходному переходу и сбил с ног пенсионерку. Видео с инцидентом опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии.
Судя по кадрам, велосипедист не спешился на пешеходнике и проехал на большой скорости через толпу, зацепив пенсионерку. Она упала, а парень скрылся. Пострадавшей помогли прохожие, ее состояние не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только появится.
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