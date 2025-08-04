В Екатеринбурге в будке охраны нашли труп

Причину смерти охранника устанавливают судмедэксперты
В Екатеринбурге в будке охранника обнаружили мертвым мужчину. Трагедия произошла утром 4 августа в Орджоникидзевском районе города, сказал источник URA.RU.
«Бездыханное тело нашли его коллеги. Причина смерти устанавливается», — сообщил собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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