В Екатеринбурге в будке охраны нашли труп

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Причину смерти охранника устанавливают судмедэксперты Фото:

В Екатеринбурге в будке охранника обнаружили мертвым мужчину. Трагедия произошла утром 4 августа в Орджоникидзевском районе города, сказал источник URA.RU.

«Бездыханное тело нашли его коллеги. Причина смерти устанавливается», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге в будке охранника обнаружили мертвым мужчину. Трагедия произошла утром 4 августа в Орджоникидзевском районе города, сказал источник URA.RU. «Бездыханное тело нашли его коллеги. Причина смерти устанавливается», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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