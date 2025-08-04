В Екатеринбурге в будке охраны нашли труп

04 августа 2025 в 15:20 Размер текста - 17 +

Причину смерти охранника устанавливают судмедэксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге в будке охранника обнаружили мертвым мужчину. Трагедия произошла утром 4 августа в Орджоникидзевском районе города, сказал источник URA.RU. «Бездыханное тело нашли его коллеги. Причина смерти устанавливается», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в будке охранника обнаружили мертвым мужчину. Трагедия произошла утром 4 августа в Орджоникидзевском районе города, сказал источник URA.RU. «Бездыханное тело нашли его коллеги. Причина смерти устанавливается», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.