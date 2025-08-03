Свердловскую семью погибшего участника СВО оставили без выплат

В Байкаловском районе Свердловской области семью военнослужащего, погибшего в зоне спецоперации на Украине, оставили без страховых выплат и пенсии из-за трех нарушений в документах воинской части. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале.
«Александр пропал без вести в марте прошлого года в ходе выполнения боевого задания. И, к сожалению, в ноябре его официально признали погибшим. В конце мая ко мне обратилась его мама с просьбой помочь добиться всех выплат за гибель сына — семья получила только единовременную выплату от Минобороны», — следует из поста.
К делу подключилась прокуратура, которая обнаружила цепочку нарушений. Во-первых, семье не выплачивали денежное довольствие, когда Александр был в статусе пропавшего без вести. «Потому что командир своевременно не издал соответствующий приказ», — пояснил Иванов.
Во-вторых, по словам депутата, после решения суда командир издал приказ о гибели бойца, где указал неверную дату гибели. В-третьих, документы в страховую компанию представители воинской части направили лишь спустя семь месяцев — все это время семья ждала выплат.
Иванов пояснил, что в конце концов все нарушения были исправлены. Через время родные погибшего солдата получили положенные выплаты и пенсию.
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