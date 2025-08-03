03 августа 2025

В Екатеринбурге трехлетний малыш выпал с шестого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка госпитализировали
Ребенка госпитализировали Фото:

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев вечером 2 августа трехлетний мальчик выпал с шестого этажа. Пострадавшего госпитализировали, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №10 вечером 2 августа. На место незамедлительно прибыли сотрудники территориального ОВД. Пострадавший трехлетний мальчик выпал из окна в результате недосмотра взрослыми», — пояснили там.

Правоохранители организовали проверку, идет опрос очевидцев. На отца ребенка завели административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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В Екатеринбурге на улице Пехотинцев вечером 2 августа трехлетний мальчик выпал с шестого этажа. Пострадавшего госпитализировали, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №10 вечером 2 августа. На место незамедлительно прибыли сотрудники территориального ОВД. Пострадавший трехлетний мальчик выпал из окна в результате недосмотра взрослыми», — пояснили там. Правоохранители организовали проверку, идет опрос очевидцев. На отца ребенка завели административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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