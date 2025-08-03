В Екатеринбурге трехлетний малыш выпал с шестого этажа

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев вечером 2 августа трехлетний мальчик выпал с шестого этажа. Пострадавшего госпитализировали, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.
«Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №10 вечером 2 августа. На место незамедлительно прибыли сотрудники территориального ОВД. Пострадавший трехлетний мальчик выпал из окна в результате недосмотра взрослыми», — пояснили там.
Правоохранители организовали проверку, идет опрос очевидцев. На отца ребенка завели административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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