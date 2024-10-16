Родня погибшего при взрыве в Грозном свердловского офицера поспорила из-за похорон

Военного из Екатеринбурга, погибшего в Чечне, похоронят в Ростове-на-Дону

17 октября 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Илью Брюхачева похоронят в Ростове-на-Дону (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС Офицер Илья Брюхачев, погибший при взрыве на заправочной станции в Грозном, будет похоронен в Ростове-на-Дону, а не в Екатеринбурге, как планировалось изначально и как хотели родители. Сейчас родные проходят все необходимые процедуры и ожидают завершения оформления документов, связанных с выдачей тела. Об этом URA.RU рассказал дядя покойного. «Возникли разногласия относительно места захоронения. Родители Ильи хотели похоронить его на кладбище под Екатеринбургом, где уже похоронена его бабушка, однако супруга настояла на захоронении в Ростове. В конечном итоге было решено, что Илья будет покоиться в Ростове. Жена будет заботиться о его могиле», — отметил собеседник агентства. Илья вырос в квартире на улице Хвойной в микрорайоне Компрессорный — жилье было предоставлено его родителями заводом. Отец занимался ремонтами квартир, мать была домохозяйкой. Илья с детства был увлечен авиацией и мечтал стать пилотом. У него остался младший брат Владимир. ЧП на заправке «Лидер» в Грозном произошло 12 октября. Один из резервуаров был отброшен взрывной волной на значительное расстояние и повредил угол соседнего жилого дома. В результате трагического инцидента погибли четыре человека (Илья оказался на месте случайно — выбрасывал мусор), среди которых двое детей. Кроме того, пять человек получили ранения различной степени тяжести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура также начала проверку. Вся актуальная информация — в сюжете агентства. Фото: страница Ильи Брюхачева в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Офицер Илья Брюхачев, погибший при взрыве на заправочной станции в Грозном, будет похоронен в Ростове-на-Дону, а не в Екатеринбурге, как планировалось изначально и как хотели родители. Сейчас родные проходят все необходимые процедуры и ожидают завершения оформления документов, связанных с выдачей тела. Об этом URA.RU рассказал дядя покойного. «Возникли разногласия относительно места захоронения. Родители Ильи хотели похоронить его на кладбище под Екатеринбургом, где уже похоронена его бабушка, однако супруга настояла на захоронении в Ростове. В конечном итоге было решено, что Илья будет покоиться в Ростове. Жена будет заботиться о его могиле», — отметил собеседник агентства. Илья вырос в квартире на улице Хвойной в микрорайоне Компрессорный — жилье было предоставлено его родителями заводом. Отец занимался ремонтами квартир, мать была домохозяйкой. Илья с детства был увлечен авиацией и мечтал стать пилотом. У него остался младший брат Владимир. ЧП на заправке «Лидер» в Грозном произошло 12 октября. Один из резервуаров был отброшен взрывной волной на значительное расстояние и повредил угол соседнего жилого дома. В результате трагического инцидента погибли четыре человека (Илья оказался на месте случайно — выбрасывал мусор), среди которых двое детей. Кроме того, пять человек получили ранения различной степени тяжести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура также начала проверку. Вся актуальная информация — в сюжете агентства.