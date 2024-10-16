В Совфеде трезво оценили «мирный план» Зеленского

Совфед: Зеленский своим «мирным планом» вынуждает Запад воевать за Украину
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«Мирный план» Владимира Зеленского невыполним, подчеркнул Алексей Пушков Фото:
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«Мирный план», предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским, фактически вынуждает страны Запада воевать за Киев. С таким мнением выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он отметил, что Запад, вероятнее всего, скептически отнесется к соответствующей инициативе.

«Так называемый план Зеленского — не план, а набор нереалистических установок. Так к нему и отнесутся в мире — от Пекина до Бразилиа. Если же расчет был на то, чтобы впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим: Зеленский предлагает Западу воевать за Украину. Вот и весь «план», — написал Пушков в своем telegram-канале.

Зеленский ранее предоставил Раде свой мирный план. Согласное ему, Запад должен окончательно принять Украину в НАТО, также план предполагает активное участие стран Запада в боевых действиях. Зарубежные журналисты также отметили, что Зеленский дал всего три месяца на окончательное согласование плана, пока президент США не пройдет через инаугурацию после выборов в стране.

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«Мирный план», предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским, фактически вынуждает страны Запада воевать за Киев. С таким мнением выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он отметил, что Запад, вероятнее всего, скептически отнесется к соответствующей инициативе. «Так называемый план Зеленского — не план, а набор нереалистических установок. Так к нему и отнесутся в мире — от Пекина до Бразилиа. Если же расчет был на то, чтобы впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим: Зеленский предлагает Западу воевать за Украину. Вот и весь «план», — написал Пушков в своем telegram-канале. Зеленский ранее предоставил Раде свой мирный план. Согласное ему, Запад должен окончательно принять Украину в НАТО, также план предполагает активное участие стран Запада в боевых действиях. Зарубежные журналисты также отметили, что Зеленский дал всего три месяца на окончательное согласование плана, пока президент США не пройдет через инаугурацию после выборов в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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