В Совфеде трезво оценили «мирный план» Зеленского

Совфед: Зеленский своим «мирным планом» вынуждает Запад воевать за Украину

16 октября 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

«Мирный план» Владимира Зеленского невыполним, подчеркнул Алексей Пушков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Мирный план», предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским, фактически вынуждает страны Запада воевать за Киев. С таким мнением выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он отметил, что Запад, вероятнее всего, скептически отнесется к соответствующей инициативе. «Так называемый план Зеленского — не план, а набор нереалистических установок. Так к нему и отнесутся в мире — от Пекина до Бразилиа. Если же расчет был на то, чтобы впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим: Зеленский предлагает Западу воевать за Украину. Вот и весь «план», — написал Пушков в своем telegram-канале. Зеленский ранее предоставил Раде свой мирный план. Согласное ему, Запад должен окончательно принять Украину в НАТО, также план предполагает активное участие стран Запада в боевых действиях. Зарубежные журналисты также отметили, что Зеленский дал всего три месяца на окончательное согласование плана, пока президент США не пройдет через инаугурацию после выборов в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Мирный план», предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским, фактически вынуждает страны Запада воевать за Киев. С таким мнением выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он отметил, что Запад, вероятнее всего, скептически отнесется к соответствующей инициативе. «Так называемый план Зеленского — не план, а набор нереалистических установок. Так к нему и отнесутся в мире — от Пекина до Бразилиа. Если же расчет был на то, чтобы впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим: Зеленский предлагает Западу воевать за Украину. Вот и весь «план», — написал Пушков в своем telegram-канале. Зеленский ранее предоставил Раде свой мирный план. Согласное ему, Запад должен окончательно принять Украину в НАТО, также план предполагает активное участие стран Запада в боевых действиях. Зарубежные журналисты также отметили, что Зеленский дал всего три месяца на окончательное согласование плана, пока президент США не пройдет через инаугурацию после выборов в стране.