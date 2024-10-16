В Совфеде трезво оценили «мирный план» Зеленского

«Мирный план», предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским, фактически вынуждает страны Запада воевать за Киев. С таким мнением выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он отметил, что Запад, вероятнее всего, скептически отнесется к соответствующей инициативе.
«Так называемый план Зеленского — не план, а набор нереалистических установок. Так к нему и отнесутся в мире — от Пекина до Бразилиа. Если же расчет был на то, чтобы впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим: Зеленский предлагает Западу воевать за Украину. Вот и весь «план», — написал Пушков в своем telegram-канале.
Зеленский ранее предоставил Раде свой мирный план. Согласное ему, Запад должен окончательно принять Украину в НАТО, также план предполагает активное участие стран Запада в боевых действиях. Зарубежные журналисты также отметили, что Зеленский дал всего три месяца на окончательное согласование плана, пока президент США не пройдет через инаугурацию после выборов в стране.
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