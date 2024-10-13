Челябинские врачи рассказали о первых симптомах рака груди

Рак молочной железы — наиболее частая форма рака среди женщин в мире. На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно, поэтому важно научиться самообследованию. Об этом рассказала главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.
«Рак молочной железы — в мире это наиболее частая форма рака среди женщин. На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно и безболезненно, поэтому важно проходить ежегодную диспансеризацию и научиться самообследованию», — сообщила Агеева.
Для предупреждения рака молочной железы необходимо не реже одного раза в месяц проводить самообследование молочных желез, ежегодно посещать смотровой кабинет поликлиники. Женщинам старше 39 лет важно один раз в два года проходить маммографию. Посещать солярий или отдыхать на пляже желательно с закрытой грудью, также важно правильно питаться и избегать стрессов.
В Челябинской области за последние три года изменился наиболее распространенный вид рака. В 2023 году количество выявленных случаев рака простаты увеличивается практически вдвое, что поставило этот вид с пятого на первое место, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»).
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