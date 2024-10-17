Пермский зоопарк поделился с горожанами комплексом упражнений от боли в шее. В роли тренеров выступали полярные совы. Видео опубликовали сотрудники зверинца.
«Элементы производственной гимнастики демонстрируют полярные совы. Делайте так каждый час (но очень плавно), и шея болеть не будет», — сообщается в комментариях к опубликованному видео в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Полярная сова может повернуть голову на 270 градусов. Природа снабдила ее такой подвижной шеей потому, что глаза этой птицы неподвижны. Ей приходится поворачивать всю голову, чтобы сфокусировать взгляд на каком-либо объекте.
Ранее Пермский зоопарк опубликовал видео первой прогулки маленьких барсят. Два котенка у пары снежных барсов Аксу и Снежека родились этим летом первый раз с 2019 года.
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