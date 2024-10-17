Директор пермского цирка Блохин раскритиковал запрет на выступления с животными

Директор Пермского государственного цирка Сергей Блохин в интервью URA.RU раскритиковал инициативу о запрете выступлений с животными. Соответствующий законопроект намерены рассмотреть депутаты Госдумы. Но пермское цирковое сообщество относится к этой идее скептически, пояснил Блохин.
«Пермский госцирк является филиалом компании Росгосцирк. Законопроект, который вносится, отразится на всей отрасли в целом. Последствия скажутся не только на финансах. Мы точно потеряем зрителя и определенную возрастную категорию. А она многие годы воспитывалась на том, что российский цирк — это не только первоклассные акробатические и воздушные номера, но и животные. Я считаю, что запрет на использование животных не должен пройти», — рассказал URA.RU директор Пермского госцирка.
Он добавил, что законопроект предполагает защиту животных, но при этом у циркового сообщества нет понимания, что делать с теми, которые уже содержатся в цирках. «Куда пойдут цирковые животные, где и в каких условиях они будут содержаться? В цирках над этим работает огромное количество людей. И это не только дрессировщики. В нашей компании Росгосцирк с животными работает обслуживающий персонал с ветеринарным образованием, который может в любой момент оказать помощь животному. Также это большой штат ветеринарных служб, работающих в каждом филиале компании Росгосцирк», — отметил в беседе с URA.RU Сергей Блохин.
Ранее URA.RU рассказывало, что закон о запрете на использование животных в цирковых выступлениях Госдума РФ рассмотрит в ноябре. Первый заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов высказался за постепенное ужесточение требований к содержанию животных, особенно в передвижных цирках. Он выразил опасения, что принятие законопроекта может привести к перегрузке реабилитационных центров из-за внезапного увеличения количества животных, нуждающихся в уходе. Также депутат подчеркнул, что действующие цирки уже регулируются строгими лицензионными требованиями и подвергаются регулярным проверкам.
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