Суд арестовал крупную сумму денег на счетах генерала Шамарина

Банковские счета бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина на два миллиона рублей были арестованы судом в Москве. Также конфискован внедорожник Mercedes за 20 млн руб.
«Суд по ходатайству следствия наложил арест на банковские счета Шамарина, заблокировав 2 млн рублей генерала. Кроме этого арестован автомобиль Mercedes-Benz GLE, который принадлежит жене офицера. Его приблизительная стоимость составляет порядка 20 млн рублей», — сказал источник агентства ТАСС.
По данным агентства, адвокат Шамарина Михаил Перцев не подтвердил и не опроверг арест банковских счетов бывшего генерал-лейтенанта. Защитник заявлял, что на такой должности с выслугой лет у его клиента была зарплата, которая позволяла накопить сумму в 2 млн рублей.
Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 миллионов рублей. Сам генерал ранее частично признал вину. По словам адвоката, Шамарин согласен с тем, что взял 19 миллионов рублей. Однако он против, что дело заведено по статье о взяточничестве. По решению суда Вадим Шамарин до 22 января 2025 года заключен под стражу в СИЗО. Более подробно о деле — в материале URA.RU.
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