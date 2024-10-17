Замглавы Генштаба Вадим Шамарин встретит Новый год в СИЗО

Вадим Шамарин остается под арестом
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
До 22 января продлен арест заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщили в суде.
«Ходатайство следователя удовлетворить [о продлении ареста до 22 января]», — решил суд. Эту информацию передает РИА Новости.
Он обвиняется в получении взятки в 36 миллионов рублей. Сам генерал ранее частично признал вину, его адвокат передал, что Шамарин согласен с тем, что взял 19 миллионов рублей. Однако он против, что дело заведено по статье о взяточничестве. Более подробно о деле — в материале URA.RU.
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