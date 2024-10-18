Раскрыто состояние пострадавших в результате переворота судна на Сахалине

Три пострадавших при перевороте судна у Сахалина пациента госпитализированы
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Двоих из трех пострадавших в результате опрокидывания судна "Григорий Ловцов" на Сахалине доставили в больницу
Двоих из трех пострадавших в результате опрокидывания судна "Григорий Ловцов" на Сахалине доставили в больницу Фото:

В результате переворота судна у берегов Сахалина три человека были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Из троих пациентов, доставленных в ЦРБ, один в состоянии средней степени тяжести. Второй стабильно тяжелый, находится в реанимации. Оба с переохлаждением,» — написал Лимаренко в своем telegram-канале. Также добавлено, что третий пациент, чье состояние оценено как удовлетворительное, был отпущен домой с рекомендацией амбулаторного наблюдения.

Ранее губернатор сообщил, что в порту Корсаков в Сахалинской области произошло опрокидывание судна «Григорий Ловцов». Два человека погибли.

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В результате переворота судна у берегов Сахалина три человека были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Из троих пациентов, доставленных в ЦРБ, один в состоянии средней степени тяжести. Второй стабильно тяжелый, находится в реанимации. Оба с переохлаждением,» — написал Лимаренко в своем telegram-канале. Также добавлено, что третий пациент, чье состояние оценено как удовлетворительное, был отпущен домой с рекомендацией амбулаторного наблюдения. Ранее губернатор сообщил, что в порту Корсаков в Сахалинской области произошло опрокидывание судна «Григорий Ловцов». Два человека погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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