Раскрыто состояние пострадавших в результате переворота судна на Сахалине

В результате переворота судна у берегов Сахалина три человека были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Из троих пациентов, доставленных в ЦРБ, один в состоянии средней степени тяжести. Второй стабильно тяжелый, находится в реанимации. Оба с переохлаждением,» — написал Лимаренко в своем telegram-канале. Также добавлено, что третий пациент, чье состояние оценено как удовлетворительное, был отпущен домой с рекомендацией амбулаторного наблюдения.
Ранее губернатор сообщил, что в порту Корсаков в Сахалинской области произошло опрокидывание судна «Григорий Ловцов». Два человека погибли.
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