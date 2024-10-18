Оленья ферма, горы, сыроварня: бюджетные туры выходного дня из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга действуют туры выходного дня с экскурсиями в горах

18 октября 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Тур на оленью ферму стоит 2900 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Сыроварня, горные хребты, оленья и лосиная фермы — все это можно увидеть, если на несколько дней выбраться из рабочей суеты за пределы Екатеринбурга. При этом стоимость многих маршрутов не превышает пяти тысяч рублей. URA.RU собрало ближайшие туры выходного дня, где можно отдохнуть и открыть природу Урала по-новому для себя. Хребет Средний Таганай и Каменная река Когда: 19 октября Сколько стоит: 3500 рублей От ТЦ «Дирижабль» к десяти утра группа приезжает в Златоуст (Челябинская область). Путешественников ждет остановка у Каменной реки, подъем на вершину Среднего Таганая, фотосессия и выезд обратно в Екатеринбург. Оленья ферма и Азов-гора Когда: 20 октября Сколько стоит: 2900 рублей На ферме можно будет покормить оленей с рук, увидеть верблюдиц, страусов, яка, осла. Группа поднимется на вершину Азов-горы. На ужин — шашлык. Экскурсия на НТМК и Демидовскую дачу Когда: 26 октября Сколько стоит: 4500 рублей В программу входят: промышленная экскурсия на НТМК «Евраз», гости увидят, как «рождается» металл в гигантском котле. После этого — посещение музея завода и Демидовской дачи. Хребет Москаль и лосиная ферма Когда: 26 октября Сколько стоит: 3550 рублей Группу собирают у ТЦ «Дирижабль». Маршрут начинается в 11:50 и завершается около 16:00 фотосессией на вершине хребта. После туристы едут на лосиную ферму и к 23:00 возвращаются в Екатеринбург. Хэллоуин-тур по руинам, пещерам и порогу Ревун Когда: 27 октября Сколько стоит: 3500 рублей Тургруппа в костюмах пройдет по бурлящему порогу Ревун, а затем отправится в скрытую Смолинскую пещеру, где все желающие дойдут до тайного алтаря. В конце путешествия запланированы посиделки у костра и празднование Хэллоуина. Горный Айгир Когда: 2—4 ноября Сколько стоит: 12900 рублей Туристы прогуляются по хребту Караташ, прокатятся на электричке по горному ущелью до деревни Айгир. Рассвет встретят на скалах «Зубы Шурале». Обсерватория, слободские скалы и кинодекорации Когда: 3 ноября Сколько стоит: 2700 рублей В девять утра группа стартует от Цирка. К 13:30 запланировано прибытие в село Слобода (Первоуральск) и прогулка там. Затем — экскурсия в единственную на Урале Обсерваторию. В деревне Каменка гостям удастся увидеть заброшенные кинодекорации. Узкоколейная железная дорога, Аромашево и Нижняя Синячиха Когда: 3 ноября Сколько стоит: 2900 рублей Экскурсия по музею под открытым небом в селе Нижняя Синячиха. А после — путешествие на узкоколейном поезде до Алапаевска. Горный лен и Асбестовский карьер с БЕЛАЗами Когда: 4 ноября Сколько стоит: 3200 рублей Гостей ждет несколько экскурсий в один день. Кроме этого, удастся осмотреть и посидеть в БЕЛАЗах. Поездка в Реж: горячие источники и сыроварня Когда: 4 ноября Сколько стоит: 4900 рублей В программе: дегустация сыров в сыроварне «Режано», прогулка к источнику «Прибойный ключик». Остаток дня гости проведут, купаясь в горячих источниках. Большой и Малый Иремель, Ларкино ущелье Когда: 7—8 декабря Сколько стоит: 11500 рублей В первый день — прогулка по ущелью. Во второй день — восхождение на гору Большой Иремель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сыроварня, горные хребты, оленья и лосиная фермы — все это можно увидеть, если на несколько дней выбраться из рабочей суеты за пределы Екатеринбурга. При этом стоимость многих маршрутов не превышает пяти тысяч рублей. URA.RU собрало ближайшие туры выходного дня, где можно отдохнуть и открыть природу Урала по-новому для себя. Когда: 19 октября Сколько стоит: 3500 рублей От ТЦ «Дирижабль» к десяти утра группа приезжает в Златоуст (Челябинская область). Путешественников ждет остановка у Каменной реки, подъем на вершину Среднего Таганая, фотосессия и выезд обратно в Екатеринбург. Когда: 20 октября Сколько стоит: 2900 рублей На ферме можно будет покормить оленей с рук, увидеть верблюдиц, страусов, яка, осла. Группа поднимется на вершину Азов-горы. На ужин — шашлык. Когда: 26 октября Сколько стоит: 4500 рублей В программу входят: промышленная экскурсия на НТМК «Евраз», гости увидят, как «рождается» металл в гигантском котле. После этого — посещение музея завода и Демидовской дачи. Когда: 26 октября Сколько стоит: 3550 рублей Группу собирают у ТЦ «Дирижабль». Маршрут начинается в 11:50 и завершается около 16:00 фотосессией на вершине хребта. После туристы едут на лосиную ферму и к 23:00 возвращаются в Екатеринбург. Когда: 27 октября Сколько стоит: 3500 рублей Тургруппа в костюмах пройдет по бурлящему порогу Ревун, а затем отправится в скрытую Смолинскую пещеру, где все желающие дойдут до тайного алтаря. В конце путешествия запланированы посиделки у костра и празднование Хэллоуина. Когда: 2—4 ноября Сколько стоит: 12900 рублей Туристы прогуляются по хребту Караташ, прокатятся на электричке по горному ущелью до деревни Айгир. Рассвет встретят на скалах «Зубы Шурале». Когда: 3 ноября Сколько стоит: 2700 рублей В девять утра группа стартует от Цирка. К 13:30 запланировано прибытие в село Слобода (Первоуральск) и прогулка там. Затем — экскурсия в единственную на Урале Обсерваторию. В деревне Каменка гостям удастся увидеть заброшенные кинодекорации. Когда: 3 ноября Сколько стоит: 2900 рублей Экскурсия по музею под открытым небом в селе Нижняя Синячиха. А после — путешествие на узкоколейном поезде до Алапаевска. Когда: 4 ноября Сколько стоит: 3200 рублей Гостей ждет несколько экскурсий в один день. Кроме этого, удастся осмотреть и посидеть в БЕЛАЗах. Когда: 4 ноября Сколько стоит: 4900 рублей В программе: дегустация сыров в сыроварне «Режано», прогулка к источнику «Прибойный ключик». Остаток дня гости проведут, купаясь в горячих источниках. Когда: 7—8 декабря Сколько стоит: 11500 рублей В первый день — прогулка по ущелью. Во второй день — восхождение на гору Большой Иремель.