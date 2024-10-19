Лукашенко заявил, что провел переговоры с Западом

19 октября 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что о «сложных, но интересных» переговорах с Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что 18 октября состоялись «сложные, но интересные» переговоры с представителями западных стран. Он назвал прошедший день важным. «Вчера у меня был такой непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств», — сказал Лукашенко, его слова передает RT. Данное заявление он сделал во время выступления на празднике тружеников в селе Воложине Минской области. Ранее Лукашенко заявил, что на переговорах по разрешению конфликта в Украине обязательно должны участвовать представители Беларуси. Он выразил мнение, что в противном случае страна рискует утратить некоторые свои территории. Также МИД Беларуси выразил мнение. что Запад постоянно вмешивается в не свои дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что 18 октября состоялись «сложные, но интересные» переговоры с представителями западных стран. Он назвал прошедший день важным. «Вчера у меня был такой непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств», — сказал Лукашенко, его слова передает RT. Данное заявление он сделал во время выступления на празднике тружеников в селе Воложине Минской области. Ранее Лукашенко заявил, что на переговорах по разрешению конфликта в Украине обязательно должны участвовать представители Беларуси. Он выразил мнение, что в противном случае страна рискует утратить некоторые свои территории. Также МИД Беларуси выразил мнение. что Запад постоянно вмешивается в не свои дела.