Лукашенко заявил, что провел переговоры с Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что 18 октября состоялись «сложные, но интересные» переговоры с представителями западных стран. Он назвал прошедший день важным.
«Вчера у меня был такой непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств», — сказал Лукашенко, его слова передает RT. Данное заявление он сделал во время выступления на празднике тружеников в селе Воложине Минской области.
Ранее Лукашенко заявил, что на переговорах по разрешению конфликта в Украине обязательно должны участвовать представители Беларуси. Он выразил мнение, что в противном случае страна рискует утратить некоторые свои территории. Также МИД Беларуси выразил мнение. что Запад постоянно вмешивается в не свои дела.
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