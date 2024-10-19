Лукашенко заявил, что провел переговоры с Западом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Лукашенко заявил, что о «сложных, но интересных» переговорах с Западом Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что 18 октября состоялись «сложные, но интересные» переговоры с представителями западных стран. Он назвал прошедший день важным.

«Вчера у меня был такой непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств», — сказал Лукашенко, его слова передает RT. Данное заявление он сделал во время выступления на празднике тружеников в селе Воложине Минской области.

Ранее Лукашенко заявил, что на переговорах по разрешению конфликта в Украине обязательно должны участвовать представители Беларуси. Он выразил мнение, что в противном случае страна рискует утратить некоторые свои территории. Также МИД Беларуси выразил мнение. что Запад постоянно вмешивается в не свои дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что 18 октября состоялись «сложные, но интересные» переговоры с представителями западных стран. Он назвал прошедший день важным. «Вчера у меня был такой непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств», — сказал Лукашенко, его слова передает RT. Данное заявление он сделал во время выступления на празднике тружеников в селе Воложине Минской области. Ранее Лукашенко заявил, что на переговорах по разрешению конфликта в Украине обязательно должны участвовать представители Беларуси. Он выразил мнение, что в противном случае страна рискует утратить некоторые свои территории. Также МИД Беларуси выразил мнение. что Запад постоянно вмешивается в не свои дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...