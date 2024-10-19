В Магнитогорске два человека погибли из-за пожара в бане

Площадь пожара в Магнитогорске составила почти 50 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области ночью 20 октября произошел пожар. В одном из садовых товариществ горела баня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«Сообщение поступило из СНТ „Строитель-6“. На место отправлены пожарные расчеты. К моменту их прибытия постройка горела открытым пламенем», — уточнили в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что в результате происшествия погибли двое взрослых. Пожар удалось потушить, когда его площадь достигла 48 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печей.