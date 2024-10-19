19 октября 2024

В Магнитогорске два человека погибли из-за пожара в бане

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Площадь пожара в Магнитогорске составила почти 50 квадратных метров Фото:

В Магнитогорске Челябинской области ночью 20 октября произошел пожар. В одном из садовых товариществ горела баня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«Сообщение поступило из СНТ „Строитель-6“. На место отправлены пожарные расчеты. К моменту их прибытия постройка горела открытым пламенем», — уточнили в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что в результате происшествия погибли двое взрослых. Пожар удалось потушить, когда его площадь достигла 48 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печей.

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В Магнитогорске Челябинской области ночью 20 октября произошел пожар. В одном из садовых товариществ горела баня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. «Сообщение поступило из СНТ „Строитель-6“. На место отправлены пожарные расчеты. К моменту их прибытия постройка горела открытым пламенем», — уточнили в пресс-службе. В МЧС уточнили, что в результате происшествия погибли двое взрослых. Пожар удалось потушить, когда его площадь достигла 48 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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