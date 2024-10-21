У челябинцев резко вырос спрос на ремонт водонагревателей и кондиционеров

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Челябинцы стали ремонтировать кондиционеры и водонагреватели в преддверии наступления холодов
Челябинцы стали ремонтировать кондиционеры и водонагреватели в преддверии наступления холодов Фото:

У челябинцев в третьем квартале 2024 года на 25% вырос спрос на ремонт водонагревателей, а на ремонт кондиционеров он увеличился на 44%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«В преддверии наступления холодов, в третьем квартале 2024 года челябинцы стали чаще обращаться к специалистам по ремонту водонагревателей и кондиционеров. Спрос на ремонт водонагревателей за год вырос на 25%, а услуги мастеров по обслуживанию и ремонту кондиционеров и вентиляции стали востребованнее почти наполовину на 44%», — сообщили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе отметили, осенью кондиционеры часто выполняют функцию обогревателей. Также они поддерживают комфортную влажность в помещении, что важно в межсезонье.

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У челябинцев в третьем квартале 2024 года на 25% вырос спрос на ремонт водонагревателей, а на ремонт кондиционеров он увеличился на 44%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «В преддверии наступления холодов, в третьем квартале 2024 года челябинцы стали чаще обращаться к специалистам по ремонту водонагревателей и кондиционеров. Спрос на ремонт водонагревателей за год вырос на 25%, а услуги мастеров по обслуживанию и ремонту кондиционеров и вентиляции стали востребованнее почти наполовину на 44%», — сообщили в пресс-службе. При этом в пресс-службе отметили, осенью кондиционеры часто выполняют функцию обогревателей. Также они поддерживают комфортную влажность в помещении, что важно в межсезонье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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