У челябинцев резко вырос спрос на ремонт водонагревателей и кондиционеров

У челябинцев в третьем квартале 2024 года на 25% вырос спрос на ремонт водонагревателей, а на ремонт кондиционеров он увеличился на 44%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«В преддверии наступления холодов, в третьем квартале 2024 года челябинцы стали чаще обращаться к специалистам по ремонту водонагревателей и кондиционеров. Спрос на ремонт водонагревателей за год вырос на 25%, а услуги мастеров по обслуживанию и ремонту кондиционеров и вентиляции стали востребованнее почти наполовину на 44%», — сообщили в пресс-службе.
При этом в пресс-службе отметили, осенью кондиционеры часто выполняют функцию обогревателей. Также они поддерживают комфортную влажность в помещении, что важно в межсезонье.
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