Тагильчанку вынудили уволиться из-за ее беременности

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Женщина обратилась в прокуратуру (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле женщину, работавшую продавцом-консультантом, вынудили уволиться по собственному желанию из-за ее беременности. В дело вмешалась прокуратура, направив дело в суд, где тагильчанку восстановили в должности и взыскали в ее пользу 120 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Женщина сообщила работодателю о беременности, после чего индивидуальный предприниматель предложила написать заявление об увольнении по собственному желанию. Под давлением продавец написала указанное заявление и была уволена», — следует из сообщения.

Дело направили в Дзержинский райсуд Нижнего Тагила. «В пользу заявительницы взыскан ее средний заработок за время вынужденного прогула в размере более 100 тысяч рублей. Кроме того, взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — пояснили в прокуратуре.

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В Нижнем Тагиле женщину, работавшую продавцом-консультантом, вынудили уволиться по собственному желанию из-за ее беременности. В дело вмешалась прокуратура, направив дело в суд, где тагильчанку восстановили в должности и взыскали в ее пользу 120 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Женщина сообщила работодателю о беременности, после чего индивидуальный предприниматель предложила написать заявление об увольнении по собственному желанию. Под давлением продавец написала указанное заявление и была уволена», — следует из сообщения. Дело направили в Дзержинский райсуд Нижнего Тагила. «В пользу заявительницы взыскан ее средний заработок за время вынужденного прогула в размере более 100 тысяч рублей. Кроме того, взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — пояснили в прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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