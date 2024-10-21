Тагильчанку вынудили уволиться из-за ее беременности

В Нижнем Тагиле женщину, работавшую продавцом-консультантом, вынудили уволиться по собственному желанию из-за ее беременности. В дело вмешалась прокуратура, направив дело в суд, где тагильчанку восстановили в должности и взыскали в ее пользу 120 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Женщина сообщила работодателю о беременности, после чего индивидуальный предприниматель предложила написать заявление об увольнении по собственному желанию. Под давлением продавец написала указанное заявление и была уволена», — следует из сообщения.
Дело направили в Дзержинский райсуд Нижнего Тагила. «В пользу заявительницы взыскан ее средний заработок за время вынужденного прогула в размере более 100 тысяч рублей. Кроме того, взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — пояснили в прокуратуре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!