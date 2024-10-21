На федеральных трассах Челябинской области за девять месяцев 2024 года произошло девять аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Упрдор Южный Урал», число подобных ДТП продолжает снижаться.
«В 2024 году виновниками ДТП стали девять водителей в состоянии опьянения. Травмы в данных авариях получили 11 человек. Притом за весь 2023 год подобные ДТП происходили 17 раз», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
В 2024 году смертность в таких авариях оказалась нулевой. Годом ранее из-за пьяной езды на федеральных трассах региона погибли 17 человек, еще 14 — пострадали. В 2022 году число раненых достигало 25 человек. Как отметили в ведомстве, сократить аварийность помогают высокий процент нормативного состояния дорог, а также работа Упрдора и ГАИ по профилактике нарушений правил движения.
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