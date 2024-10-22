Челябинские лагеря запустили смены на осенние каникулы

В Челябинской области путевка в лагерь осенью обойдется в 27 тысяч рублей

22 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Челябинские лагеря запустили смены на осенние каникулы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Детские лагеря Челябинской области запустили осенние смены на школьные каникулы, проходящие с 28 октября по 3 ноября. Путевка для одного ребенка обойдется челябинцам в среднем в 27 500 рублей, а с выездом за пределы региона достигнет 70 тысяч рублей. О тематических сменах, лагере путешественников и хоккейных сборах — в обзоре URA.RU. В лагере «Уральская березка» стоимость путевки обозначили в 12 тысяч рублей. Для школьников из Челябинска цена ниже — девять тысяч за смену. Даты заезда установили с 27 октября до 1 ноября и со 2 до 8 ноября. Смены посвятят соревновательному духу: организаторы обещают спортивные игры, включая кибер-дисциплины, лазертаг, квесты и вечерние шоу. Лагерь Федора Конюхова организовал выезд в Казань Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Школа путешественников Федора Конюхова в осенние каникулы совершит выезд в Казань. За 70 тысяч рублей ребенок отправится на экскурсии по столице Татарстана, продегустирует местную кухню, а также посетит аквапарк, театр, скейт-парк, нацкомплекс «Туган Авылым» и музеи. Путешествие продлится с 26 октября по 3 ноября. На смене в «Еланчике» детям предлагают творческие мастер-классы, посвященные художественной росписи в России. Там ввели путевки с 26 октября по 3 ноября по двум тарифам — в проживании корпуса «стандарт» (18 928 рублей) и «комфорт» (20 923 рубля). Для ребят из областного центра цена будет 12 900 и 14 900 рублей соответственно. На смене в «Еланчике» будут учить лепке из глины и росписи узорами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время заезда проведут мастер-классы по орнаментам, игрушкам из глины, росписи камней, дерева и ткани, а также из вышивке на варежках и шарфах. Там также обещают занятия по моделированию одежды, автомобилей и интерьера. В ДОЛ «Черемушки» также запустили осеннюю смену. За заезд с 28 октября по 3 ноября придется выложить 16 200 рублей, а школьникам из Челябинска — 12 700 рублей. В лагере «Лесная застава» смена пройдет с 27 октября по 2 ноября. Там за путевку просят 17 700 рублей, а при наличии субсидии — 14 200 рублей. В те же даты за 21 900 рублей школьников ждут в Eurasia Camp. Там для детей подготовили программу с обучением катанию на сноуборде и горных лыжах. Туда же включили веревочный курс, стрельбу из лука, скалолазание, виды командного спорта, караоке, киберспортивные развлечения и прогулку по горе Копонец (Куса). «Лесная семейка» обещает детям конные прогулки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лагерь «Лесная семейка» за 20 660 рублей с ребенка также предлагает спортивно-экстремальную программу. Там представят те же развлечения, а также конные прогулки, батутную акробатику, Lego и 3D моделирование. Школа лидерства JLider проведет смену, где детей научат управлять эмоциями, ресурсным состоянием, эмпатией и креативностью. Организаторы обещают также мастер-классы по коммуникации, адаптивности и лидерству. За путевку на заезд в загородном отеле придется выложить 40 500 рублей. С 26 октября по 2 ноября в центре «Моя игра» проведут хоккейные сборы для школьников. За 35 100 рублей юным хоккеистам обещают подтянуть слабые стороны, найти индивидуальные способности и отработать имеющиеся навыки. Для детей также ввели тариф, при котором можно посещать только тренировки, отказавшись от всей программы пребывания. В таком случае родителям придется отдать 2 500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детские лагеря Челябинской области запустили осенние смены на школьные каникулы, проходящие с 28 октября по 3 ноября. Путевка для одного ребенка обойдется челябинцам в среднем в 27 500 рублей, а с выездом за пределы региона достигнет 70 тысяч рублей. О тематических сменах, лагере путешественников и хоккейных сборах — в обзоре URA.RU. В лагере «Уральская березка» стоимость путевки обозначили в 12 тысяч рублей. Для школьников из Челябинска цена ниже — девять тысяч за смену. Даты заезда установили с 27 октября до 1 ноября и со 2 до 8 ноября. Смены посвятят соревновательному духу: организаторы обещают спортивные игры, включая кибер-дисциплины, лазертаг, квесты и вечерние шоу. Школа путешественников Федора Конюхова в осенние каникулы совершит выезд в Казань. За 70 тысяч рублей ребенок отправится на экскурсии по столице Татарстана, продегустирует местную кухню, а также посетит аквапарк, театр, скейт-парк, нацкомплекс «Туган Авылым» и музеи. Путешествие продлится с 26 октября по 3 ноября. На смене в «Еланчике» детям предлагают творческие мастер-классы, посвященные художественной росписи в России. Там ввели путевки с 26 октября по 3 ноября по двум тарифам — в проживании корпуса «стандарт» (18 928 рублей) и «комфорт» (20 923 рубля). Для ребят из областного центра цена будет 12 900 и 14 900 рублей соответственно. Во время заезда проведут мастер-классы по орнаментам, игрушкам из глины, росписи камней, дерева и ткани, а также из вышивке на варежках и шарфах. Там также обещают занятия по моделированию одежды, автомобилей и интерьера. В ДОЛ «Черемушки» также запустили осеннюю смену. За заезд с 28 октября по 3 ноября придется выложить 16 200 рублей, а школьникам из Челябинска — 12 700 рублей. В лагере «Лесная застава» смена пройдет с 27 октября по 2 ноября. Там за путевку просят 17 700 рублей, а при наличии субсидии — 14 200 рублей. В те же даты за 21 900 рублей школьников ждут в Eurasia Camp. Там для детей подготовили программу с обучением катанию на сноуборде и горных лыжах. Туда же включили веревочный курс, стрельбу из лука, скалолазание, виды командного спорта, караоке, киберспортивные развлечения и прогулку по горе Копонец (Куса). Лагерь «Лесная семейка» за 20 660 рублей с ребенка также предлагает спортивно-экстремальную программу. Там представят те же развлечения, а также конные прогулки, батутную акробатику, Lego и 3D моделирование. Школа лидерства JLider проведет смену, где детей научат управлять эмоциями, ресурсным состоянием, эмпатией и креативностью. Организаторы обещают также мастер-классы по коммуникации, адаптивности и лидерству. За путевку на заезд в загородном отеле придется выложить 40 500 рублей. С 26 октября по 2 ноября в центре «Моя игра» проведут хоккейные сборы для школьников. За 35 100 рублей юным хоккеистам обещают подтянуть слабые стороны, найти индивидуальные способности и отработать имеющиеся навыки. Для детей также ввели тариф, при котором можно посещать только тренировки, отказавшись от всей программы пребывания. В таком случае родителям придется отдать 2 500 рублей.