21 октября 2024

Полиция ХМАО наказала вандалов, укравших российский флаг

Жители ХМАО, укравшие флаг у подъезда, заплатят административный штраф
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские установили мужчин, укравших триколор возле подъезда
Полицейские установили мужчин, укравших триколор возле подъезда Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полиция установила и наказала двух жителей, которые сломали флагшток и украли российский флаг. Их привлекли к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Мужчины привлечены к административной ответственности. Статья 20.1 „мелкое хулиганство“, — сообщили агентству в полиции. По этой статье нарушителям грозит штраф до 1000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что двое жителей Нижневартовска сломали флагшток у подъезда на улице Интернациональной, 19Б. Они попытались скрыть факт вандализма и решили украсть флаг.

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В Нижневартовске (ХМАО) полиция установила и наказала двух жителей, которые сломали флагшток и украли российский флаг. Их привлекли к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Мужчины привлечены к административной ответственности. Статья 20.1 „мелкое хулиганство“, — сообщили агентству в полиции. По этой статье нарушителям грозит штраф до 1000 рублей. Ранее URA.RU писало, что двое жителей Нижневартовска сломали флагшток у подъезда на улице Интернациональной, 19Б. Они попытались скрыть факт вандализма и решили украсть флаг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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