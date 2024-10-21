Полиция ХМАО наказала вандалов, укравших российский флаг

Полицейские установили мужчин, укравших триколор возле подъезда
В Нижневартовске (ХМАО) полиция установила и наказала двух жителей, которые сломали флагшток и украли российский флаг. Их привлекли к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Мужчины привлечены к административной ответственности. Статья 20.1 „мелкое хулиганство“, — сообщили агентству в полиции. По этой статье нарушителям грозит штраф до 1000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что двое жителей Нижневартовска сломали флагшток у подъезда на улице Интернациональной, 19Б. Они попытались скрыть факт вандализма и решили украсть флаг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!