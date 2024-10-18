В Нижневартовске вандалы сломали флагшток и украли российский флаг

В Нижневартовске двое мужчин сломали флагшток у подъезда на улице Интернациональная, 19Б. Они попытались скрыть факт вандализма, однако этого сделать не удалось. Тогда неизвестные решили украсть и флагшток, и сам флаг.
«Неизвестные лица, видимо в нетрезвом состоянии, сломали флагшток с флагом России у дома Интернациональная, 19Б. Они попытались скрыть свои вандальные действия, но флаг упал на землю. Позже нетрезвые ребята подняли флаг и шли с ним, размахивая, по двору», — написал житель дома в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Он приложил видео этого инцидента. На кадрах видно, что когда мужчинам надоело размахивать остатками флагштока, они просто сорвали флаг и ушли в неизвестном направлении.
URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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