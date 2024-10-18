18 октября 2024

В Нижневартовске вандалы сломали флагшток и украли российский флаг

© Служба новостей «URA.RU»
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Вандалы украл флаг России в Нижневартовске
Вандалы украл флаг России в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске двое мужчин сломали флагшток у подъезда на улице Интернациональная, 19Б. Они попытались скрыть факт вандализма, однако этого сделать не удалось. Тогда неизвестные решили украсть и флагшток, и сам флаг.

«Неизвестные лица, видимо в нетрезвом состоянии, сломали флагшток с флагом России у дома Интернациональная, 19Б. Они попытались скрыть свои вандальные действия, но флаг упал на землю. Позже нетрезвые ребята подняли флаг и шли с ним, размахивая, по двору», — написал житель дома в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Он приложил видео этого инцидента. На кадрах видно, что когда мужчинам надоело размахивать остатками флагштока, они просто сорвали флаг и ушли в неизвестном направлении.

URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске двое мужчин сломали флагшток у подъезда на улице Интернациональная, 19Б. Они попытались скрыть факт вандализма, однако этого сделать не удалось. Тогда неизвестные решили украсть и флагшток, и сам флаг. «Неизвестные лица, видимо в нетрезвом состоянии, сломали флагшток с флагом России у дома Интернациональная, 19Б. Они попытались скрыть свои вандальные действия, но флаг упал на землю. Позже нетрезвые ребята подняли флаг и шли с ним, размахивая, по двору», — написал житель дома в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Он приложил видео этого инцидента. На кадрах видно, что когда мужчинам надоело размахивать остатками флагштока, они просто сорвали флаг и ушли в неизвестном направлении. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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