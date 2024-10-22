Зеленский отрицает возможное увольнение Буданова* и Умерова

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Руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова* не собирались заменять, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский
Руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова* не собирались заменять, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не собирается увольнять министра обороны страны Рустема Умерова и руководителя ГУР Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Ранее ходили слухи об их отстранении от службы, сообщили в украинских изданиях.

«Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова [внесен в список террористов и экстремистов]. Информация [об уходе] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», — передали слова Владимира Зеленского в telegram-канале «Страна». 

Ранее стало известно, что руководителя ГУР и министра обороны Украины могут уволить. Среди возможных причин указывалось напряжение между Будановым (внесен в список террористов и экстремистов) и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Слухи об отставке первого могли запустить его оппоненты, претендующие на пост. Позже украинское издание отметило, что увольнение было отложено Киевом до выборов президента в США.

*Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не собирается увольнять министра обороны страны Рустема Умерова и руководителя ГУР Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Ранее ходили слухи об их отстранении от службы, сообщили в украинских изданиях. «Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова [внесен в список террористов и экстремистов]. Информация [об уходе] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», — передали слова Владимира Зеленского в telegram-канале «Страна».  Ранее стало известно, что руководителя ГУР и министра обороны Украины могут уволить. Среди возможных причин указывалось напряжение между Будановым (внесен в список террористов и экстремистов) и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Слухи об отставке первого могли запустить его оппоненты, претендующие на пост. Позже украинское издание отметило, что увольнение было отложено Киевом до выборов президента в США. *Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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