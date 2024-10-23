Появилось видео с террористами в Турции

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Среди террористов, устроивших теракт в Турции, есть женщина
Среди террористов, устроивших теракт в Турции, есть женщина Фото:
новость из сюжета
В Турции произошел теракт с погибшими

Во время теракта на объект аэрокосмической компании в Турции удалось установить, что всего атаку совершили три террориста, среди которых, предполагается, находится одна женщина. Двое из нападающих были нейтрализованы, третий продолжает оказывать вооруженное сопротивление. В интернете появились кадры с преступниками

«По данным турецких СМИ, всего террористов было трое. Среди них, предположительно, одна женщина. Двоих террористов удалось обезвредить, другой нападавший пока отстреливается», -пишет telegram-канал Baza, публикуя видео.

В результате теракта, по предварительным данным, погибло минимум два человека. Количество пострадавших остается неизвестным.

Ранее появилась информация, что террористы, которые напали на объект аэрокосмической компании в Турции, могли взять заложников. Теракт произошел в районе Кахраманказан Анкары.

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Во время теракта на объект аэрокосмической компании в Турции удалось установить, что всего атаку совершили три террориста, среди которых, предполагается, находится одна женщина. Двое из нападающих были нейтрализованы, третий продолжает оказывать вооруженное сопротивление. В интернете появились кадры с преступниками «По данным турецких СМИ, всего террористов было трое. Среди них, предположительно, одна женщина. Двоих террористов удалось обезвредить, другой нападавший пока отстреливается», -пишет telegram-канал Baza, публикуя видео. В результате теракта, по предварительным данным, погибло минимум два человека. Количество пострадавших остается неизвестным. Ранее появилась информация, что террористы, которые напали на объект аэрокосмической компании в Турции, могли взять заложников. Теракт произошел в районе Кахраманказан Анкары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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