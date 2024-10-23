Появилось видео с террористами в Турции

Во время теракта на объект аэрокосмической компании в Турции удалось установить, что всего атаку совершили три террориста, среди которых, предполагается, находится одна женщина. Двое из нападающих были нейтрализованы, третий продолжает оказывать вооруженное сопротивление. В интернете появились кадры с преступниками
«По данным турецких СМИ, всего террористов было трое. Среди них, предположительно, одна женщина. Двоих террористов удалось обезвредить, другой нападавший пока отстреливается», -пишет telegram-канал Baza, публикуя видео.
В результате теракта, по предварительным данным, погибло минимум два человека. Количество пострадавших остается неизвестным.
Ранее появилась информация, что террористы, которые напали на объект аэрокосмической компании в Турции, могли взять заложников. Теракт произошел в районе Кахраманказан Анкары.
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