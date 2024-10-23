Якушев проинспектировал губернатора, устроившего самые скандальные выборы

Отделение «Единой России» в Иркутской области привлекло внимание врио секретаря Генсовета партии Владимира Якушева. В 2024 году в регионе прошли самые скандальные выборы мэра Братска. Кроме того, риски для ЕР создал строительный клан Красноштановых, который вел своих кандидатов от оппозиции. Глава региона Игорь Кобзев, чей срок заканчивается в 2025 году, отчитался перед Якушевым об итогах этой кампании.
«Выдвинутые „Единой Россией“ кандидаты получили 75% мандатов. В настоящее время партия имеет большинство в 86% муниципальных дум Иркутской области», — упуская подробности рассказал Кобзев.
Он также сообщил, что по итогам ЕДГ при поддержке «Единой России» в муниципальные думы избраны 13 участников СВО. Еще два стали главами муниципальных образований. Игорь Кобзев добавил, что сейчас в Иркутской области при поддержке партии реализуется строительство нового военного госпиталя в Иркутске.
Несмотря на то, что регион привлек к себе негативное внимание на выборах, Якушев высоко оценил работу местного исполкома. «Это достойный результат. У нас есть поручение Председателя партии Дмитрия Медведева об организации наставничества для депутатов из числа участников СВО. Его нужно организовать и на региональном уровне», — сказал Владимир Якушев», — заявил единоросс.
Одну из практик «Единой России» Иркутска Якушев даже предложил масштабировать на другие регионы. «Особенно отмечу практику проведения дней Правительства региона в „Единой России“ с участием профильных региональных министров, секретарей первичных отделений, рядовых членов партии. Правительство опирается на первичное звено в решении многих местных вопросов. Ваш опыт можно учитывать в работе и в других регионах», — отметил Владимир Якушев.
Выборы в Иркутской области-2024 прошли со скандалами. На пост мэра Братска претендовали сразу два единоросса. Тогда ещё действующий мэр Сергей Серебренников, несмотря на высокий антирейтинг, был поддержан Кобзевым и избирался на новый срок. Он проиграл кандидату Александру Дубровину, которого согласовали в АП, чтобы непопулярный мэр не проиграл выборы оппозиции. Угроза была и на выборах в гордуму Иркутска: заблокированные на праймериз ЕР кандидаты от клана Красноштановых пошли против партии власти, баллотируясь как самовыдвиженцы или от оппозиции. Кампании велись в девяти округах.
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