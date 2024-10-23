Якушев проинспектировал губернатора, устроившего самые скандальные выборы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев приехал к главе Иркутской области Кобзеву, где прошли самые сложные выборы-2024
Якушев приехал к главе Иркутской области Кобзеву, где прошли самые сложные выборы-2024 Фото:

Отделение «Единой России» в Иркутской области привлекло внимание врио секретаря Генсовета партии Владимира Якушева. В 2024 году в регионе прошли самые скандальные выборы мэра Братска. Кроме того, риски для ЕР создал строительный клан Красноштановых, который вел своих кандидатов от оппозиции. Глава региона Игорь Кобзев, чей срок заканчивается в 2025 году, отчитался перед Якушевым об итогах этой кампании.

«Выдвинутые „Единой Россией“ кандидаты получили 75% мандатов. В настоящее время партия имеет большинство в 86% муниципальных дум Иркутской области», — упуская подробности рассказал Кобзев.

Он также сообщил, что по итогам ЕДГ при поддержке «Единой России» в муниципальные думы избраны 13 участников СВО. Еще два стали главами муниципальных образований. Игорь Кобзев добавил, что сейчас в Иркутской области при поддержке партии реализуется строительство нового военного госпиталя в Иркутске.

Несмотря на то, что регион привлек к себе негативное внимание на выборах, Якушев высоко оценил работу местного исполкома. «Это достойный результат. У нас есть поручение Председателя партии Дмитрия Медведева об организации наставничества для депутатов из числа участников СВО. Его нужно организовать и на региональном уровне», — сказал Владимир Якушев», — заявил единоросс.

Одну из практик «Единой России» Иркутска Якушев даже предложил масштабировать на другие регионы. «Особенно отмечу практику проведения дней Правительства региона в „Единой России“ с участием профильных региональных министров, секретарей первичных отделений, рядовых членов партии. Правительство опирается на первичное звено в решении многих местных вопросов. Ваш опыт можно учитывать в работе и в других регионах», — отметил Владимир Якушев.

Выборы в Иркутской области-2024 прошли со скандалами. На пост мэра Братска претендовали сразу два единоросса. Тогда ещё действующий мэр Сергей Серебренников, несмотря на высокий антирейтинг, был поддержан Кобзевым и избирался на новый срок. Он проиграл кандидату Александру Дубровину, которого согласовали в АП, чтобы непопулярный мэр не проиграл выборы оппозиции. Угроза была и на выборах в гордуму Иркутска: заблокированные на праймериз ЕР кандидаты от клана Красноштановых пошли против партии власти, баллотируясь как самовыдвиженцы или от оппозиции. Кампании велись в девяти округах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отделение «Единой России» в Иркутской области привлекло внимание врио секретаря Генсовета партии Владимира Якушева. В 2024 году в регионе прошли самые скандальные выборы мэра Братска. Кроме того, риски для ЕР создал строительный клан Красноштановых, который вел своих кандидатов от оппозиции. Глава региона Игорь Кобзев, чей срок заканчивается в 2025 году, отчитался перед Якушевым об итогах этой кампании. «Выдвинутые „Единой Россией“ кандидаты получили 75% мандатов. В настоящее время партия имеет большинство в 86% муниципальных дум Иркутской области», — упуская подробности рассказал Кобзев. Он также сообщил, что  п о итогам ЕДГ при поддержке «Единой России» в муниципальные думы избраны 13 участников СВО. Еще два стали главами муниципальных образований. Игорь Кобзев добавил, что сейчас в Иркутской области при поддержке партии реализуется строительство нового военного госпиталя в Иркутске. Несмотря на то, что регион привлек к себе негативное внимание на выборах, Якушев высоко оценил работу местного исполкома. «Это достойный результат. У нас есть поручение Председателя партии Дмитрия Медведева об организации наставничества для депутатов из числа участников СВО. Его нужно организовать и на региональном уровне», — сказал Владимир Якушев», — заявил единоросс. Одну из практик «Единой России» Иркутска Якушев даже предложил масштабировать на другие регионы. «Особенно отмечу практику проведения дней Правительства региона в „Единой России“ с участием профильных региональных министров, секретарей первичных отделений, рядовых членов партии. Правительство опирается на первичное звено в решении многих местных вопросов. Ваш опыт можно учитывать в работе и в других регионах», — отметил Владимир Якушев. Выборы в Иркутской области-2024 прошли со скандалами. На пост мэра Братска претендовали сразу два единоросса. Тогда ещё действующий мэр Сергей Серебренников, несмотря на высокий антирейтинг, был поддержан Кобзевым и избирался на новый срок. Он проиграл кандидату Александру Дубровину, которого согласовали в АП, чтобы непопулярный мэр не проиграл выборы оппозиции. Угроза была и на выборах в гордуму Иркутска: заблокированные на праймериз ЕР кандидаты от клана Красноштановых пошли против партии власти, баллотируясь как самовыдвиженцы или от оппозиции. Кампании велись в девяти округах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...