В Турции увидели связь между терактом и участием Эрдогана в БРИКС

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Реджеп Тайип Эрдоган сейчас находится в России на саммите БРИКС
Реджеп Тайип Эрдоган сейчас находится в России на саммите БРИКС Фото:
новость из сюжета
В Турции произошел теракт с погибшими

Теракт в Турции и саммит БРИКС в России произошли одновременно абсолютно случайно. Об этом сообщила политолог Ознур Кючукер Сирена.

«Да, это совпадение, что все эти события произошли во время саммита БРИКС. Теракт в Анкаре, саммит БРИКС в Казани», написала Сирена на своей странице в соцсети Х.

В то же время турецкий писатель Тюркер Акинчи заявил, что в данном случае случайностям не место. По его словам, между участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите БРИКС и терактом в Анкаре есть связь. «Сообщение ясно; США/Израиль», — написал Акинчи на платформе Х.

В среду, 23 октября, на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в Турции произошел теракт. На одном из входов на территорию прогремел взрыв, после него началась стрельба. В результате этого погибли минимум два человека, еще 14 — пострадали. О подробностях происшествия — в материале URA.RU.

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Теракт в Турции и саммит БРИКС в России произошли одновременно абсолютно случайно. Об этом сообщила политолог Ознур Кючукер Сирена. «Да, это совпадение, что все эти события произошли во время саммита БРИКС. Теракт в Анкаре, саммит БРИКС в Казани», написала Сирена на своей странице в соцсети Х. В то же время турецкий писатель Тюркер Акинчи заявил, что в данном случае случайностям не место. По его словам, между участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите БРИКС и терактом в Анкаре есть связь. «Сообщение ясно; США/Израиль», — написал Акинчи на платформе Х. В среду, 23 октября, на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в Турции произошел теракт. На одном из входов на территорию прогремел взрыв, после него началась стрельба. В результате этого погибли минимум два человека, еще 14 — пострадали. О подробностях происшествия — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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