В Турции увидели связь между терактом и участием Эрдогана в БРИКС

Теракт в Турции и саммит БРИКС в России произошли одновременно абсолютно случайно. Об этом сообщила политолог Ознур Кючукер Сирена.
«Да, это совпадение, что все эти события произошли во время саммита БРИКС. Теракт в Анкаре, саммит БРИКС в Казани», написала Сирена на своей странице в соцсети Х.
В то же время турецкий писатель Тюркер Акинчи заявил, что в данном случае случайностям не место. По его словам, между участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите БРИКС и терактом в Анкаре есть связь. «Сообщение ясно; США/Израиль», — написал Акинчи на платформе Х.
В среду, 23 октября, на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в Турции произошел теракт. На одном из входов на территорию прогремел взрыв, после него началась стрельба. В результате этого погибли минимум два человека, еще 14 — пострадали. О подробностях происшествия — в материале URA.RU.
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