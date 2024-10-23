Дипломаты прокомментировали отъезд Эрдогана с саммита БРИКС в Турцию

На данный момент остается неопределенным время отъезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из Казани обратно в Турцию. Об этом сообщил источник РИА Новости в дипломатических кругах.
«Конкретного решения [по отъезду Эрдогана] на данный момент не принято. Завтра турецкий лидер начинает свою программу в 10.00», — сказал собеседник агентства.
Ранее телеканал A haber сообщил, что Эрдоган сокращает свою поездку в Казани и планирует вернуться в Турцию утром в связи с терактом в Анкаре, в результате которого, по последним сведениям, погибли пять человек. Согласно расписанию, доступному РИА Новости, президент Эрдоган планирует участвовать в заседании БРИКС+ в четверг.
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