23 октября 2024

Дипломаты прокомментировали отъезд Эрдогана с саммита БРИКС в Турцию

РИАН: решения по срокам отъезда Эрдогана из России в Турцию пока что нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Эрдоган может покинуть саммит БРИКС в экстренном порядке
Эрдоган может покинуть саммит БРИКС в экстренном порядке Фото:
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На данный момент остается неопределенным время отъезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из Казани обратно в Турцию. Об этом сообщил источник РИА Новости в дипломатических кругах.

«Конкретного решения [по отъезду Эрдогана] на данный момент не принято. Завтра турецкий лидер начинает свою программу в 10.00», — сказал собеседник агентства.

Ранее телеканал A haber сообщил, что Эрдоган сокращает свою поездку в Казани и планирует вернуться в Турцию утром в связи с терактом в Анкаре, в результате которого, по последним сведениям, погибли пять человек. Согласно расписанию, доступному РИА Новости, президент Эрдоган планирует участвовать в заседании БРИКС+ в четверг.

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На данный момент остается неопределенным время отъезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из Казани обратно в Турцию. Об этом сообщил источник РИА Новости в дипломатических кругах. «Конкретного решения [по отъезду Эрдогана] на данный момент не принято. Завтра турецкий лидер начинает свою программу в 10.00», — сказал собеседник агентства. Ранее телеканал A haber сообщил, что Эрдоган сокращает свою поездку в Казани и планирует вернуться в Турцию утром в связи с терактом в Анкаре, в результате которого, по последним сведениям, погибли пять человек. Согласно расписанию, доступному РИА Новости, президент Эрдоган планирует участвовать в заседании БРИКС+ в четверг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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