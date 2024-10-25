Глава Евросовета раскритиковал ЕС в неуважении после саммита БРИКС

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что Европейскому союзу (ЕС) следует пересмотреть свой подход к развивающимся странам, прекратив «читать нотации» и проявляя больше уважения. По его мнению, это необходимо, чтобы противостоять расширению влияния России и Китая.
«Участие стран-партнеров ЕС в саммите в России, организованном [президентом РФ] Владимиром Путиным, является посланием для Брюсселя прекратить „читать нотации“ другим частям света», — сказал Мишель в интервью для газеты Financial Times. Такое заявление он сделал на фоне участия стран-партнеров ЕС в саммите БРИКС, организованном в Казани. Он также добавил, что Евросоюз должен уделять больше внимания уважению к развивающимся странам, с которыми у блока подписаны соглашения по стратегическому, торговому и политическому сотрудничеству.
Мишель подчеркнул важность изменения подхода ЕС к общению с развивающимися странами. Он отметил, что Евросоюз часто демонстрирует непонимание их позиций и не прилагает достаточно усилий для налаживания эффективного диалога.
Ранее в Казане прошел саммит БРИКС. В город прибыли лидеры 22 стран мира. Всего на мероприятие были отправлены делегации от 36 стран. Что такое саммит БРИКС и план мероприятия — в материале URA.RU.
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