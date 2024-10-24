Олимпийский чемпион Костомаров раздаст автографы в Магнитогорске

Олимпийский чемпион Роман Костомаров проведет автограф-сессию в Магнитогорске (Челябинская область), на «Арене „Металлург“ где пройдет этап Гран-при России по фигурному катанию. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба муниципалитета.
«26 и 27 октября в рамках проекта „Герои на льду“ состоится автограф-сессия с выдающимся фигуристом Романом Костомаровым!» — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска в telegram-канале. Также на арене можно будет посетить зал славы спортсменов и посмотреть презентацию эксклюзивных картин.
В Магнитогорске 23-25 октября проходят Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Звезды Магнитки» среди юниоров, а с 26-27 октября пройдет турнир «Ростелеком Гран При России — Звезды Магнитки». Зрители увидят мужское и женское одиночное катание, парное катание, а также танцы на льду.
Костомаров — российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года. Он выступал в паре с Татьяной Навкой. После завершения спортивной карьеры Костомаров постоянно принимает участие в ледовых шоу и телевизионных проектах. 10 января 2023 года олимпийский чемпион попал в больницу с пневмонией. Болезнь едва не стоила ему жизни.
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