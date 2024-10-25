Госэкспертиза заблокировала ремонт челябинского драмтеатра

25 октября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

На госэкспертизу был отдан проект замены оборудования в зрительном зале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проект капремонта в зале драмтеатра имени Орлова в Челябинске получил отрицательное заключение госэкспертизы. Как URA.RU заявил заместитель министра культуры региона Дмитрий Столбов, стоимость проекта составила 307 млн рублей. «В экспертизу на заключение подан раздел технологических решений на замену светового и звукового оборудования в зрительном зале театра. Стоимость проекта 307 млн рублей. Отрицательное заключение экспертизы — это рабочая ситуация. Экспертам сегодня сложно ориентироваться в марках и стоимости оборудования, ситуация на рынке меняется каждый день», — рассказал URA.RU Столбов. Экспертной организацией, выдавшей заключение, выступила «Госэкспертиза Челябинской области». Документы подготовил «Центр проектирования Дельта», а застройщиком является сам драмтеатр. Как пояснил Столбов, теперь проектировщик с экспертами займутся отработкой замечаний. Заключение экспертизы для бюджетных учреждений, по словам собеседника URA.RU, является, в первую очередь, стоимостной оценкой. По ней, согласно законодательству, выбирается подрядчик. Вопросы финансирования будут решать при наличии заключения госэкспертизы. Пока нет финансирования, к четким срокам выполнения привязка отсутствует. Поскольку сумма значительная, работы разобьют по этапам на несколько лет. Планируется привлечь федеральное финансирование. Свои двери театр распахнул в октябре. Ремонт продолжался два года. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями также в театр и к экспертам, но ответы не поступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проект капремонта в зале драмтеатра имени Орлова в Челябинске получил отрицательное заключение госэкспертизы. Как URA.RU заявил заместитель министра культуры региона Дмитрий Столбов, стоимость проекта составила 307 млн рублей. «В экспертизу на заключение подан раздел технологических решений на замену светового и звукового оборудования в зрительном зале театра. Стоимость проекта 307 млн рублей. Отрицательное заключение экспертизы — это рабочая ситуация. Экспертам сегодня сложно ориентироваться в марках и стоимости оборудования, ситуация на рынке меняется каждый день», — рассказал URA.RU Столбов. Экспертной организацией, выдавшей заключение, выступила «Госэкспертиза Челябинской области». Документы подготовил «Центр проектирования Дельта», а застройщиком является сам драмтеатр. Как пояснил Столбов, теперь проектировщик с экспертами займутся отработкой замечаний. Заключение экспертизы для бюджетных учреждений, по словам собеседника URA.RU, является, в первую очередь, стоимостной оценкой. По ней, согласно законодательству, выбирается подрядчик. Вопросы финансирования будут решать при наличии заключения госэкспертизы. Пока нет финансирования, к четким срокам выполнения привязка отсутствует. Поскольку сумма значительная, работы разобьют по этапам на несколько лет. Планируется привлечь федеральное финансирование. Свои двери театр распахнул в октябре. Ремонт продолжался два года. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями также в театр и к экспертам, но ответы не поступили.