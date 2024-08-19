19 августа 2024

Челябинский театр драмы откроется в октябре после капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Два года артисты драмтеатра выступали на других площадках
Два года артисты драмтеатра выступали на других площадках Фото:

Театр драмы имени Наума Орлова в Челябинске 10 октября распахнет двери для гостей после полномасштабного ремонта, который длился два года. В первый день работы на обновленной сцене выступит народный артист РФ Борис Петров, сообщают в пресс-службе театра.

«Рады сообщить вам, что уже совсем скоро, в октябре, после ремонта Челябинский театр драмы имени Наума Орлова вновь откроет двери для зрителей. Открытие состоится с громкой премьерой 104 театрального сезона „Королём Лир“. В главной роли выступит народный артист России Борис Петров», — сообщили в пресс-службе.

Как уточняют в драмтеатре в октябре ожидается показ более чем 12 спектаклей, которые несколько лет не могли воспроизвести по техническим причинам. В список попали: «Старший сын» и «Продавец дождя», «Номер 6», «Царский подарок», «Королевские игры», «Бешеные деньги», «Леди на день» и другие постановки. На малой сцене также будут проходить выступления.

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Театр драмы имени Наума Орлова в Челябинске 10 октября распахнет двери для гостей после полномасштабного ремонта, который длился два года. В первый день работы на обновленной сцене выступит народный артист РФ Борис Петров, сообщают в пресс-службе театра. «Рады сообщить вам, что уже совсем скоро, в октябре, после ремонта Челябинский театр драмы имени Наума Орлова вновь откроет двери для зрителей. Открытие состоится с громкой премьерой 104 театрального сезона „Королём Лир“. В главной роли выступит народный артист России Борис Петров», — сообщили в пресс-службе. Как уточняют в драмтеатре в октябре ожидается показ более чем 12 спектаклей, которые несколько лет не могли воспроизвести по техническим причинам. В список попали: «Старший сын» и «Продавец дождя», «Номер 6», «Царский подарок», «Королевские игры», «Бешеные деньги», «Леди на день» и другие постановки. На малой сцене также будут проходить выступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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