Челябинский театр драмы откроется в октябре после капремонта

Театр драмы имени Наума Орлова в Челябинске 10 октября распахнет двери для гостей после полномасштабного ремонта, который длился два года. В первый день работы на обновленной сцене выступит народный артист РФ Борис Петров, сообщают в пресс-службе театра.
«Рады сообщить вам, что уже совсем скоро, в октябре, после ремонта Челябинский театр драмы имени Наума Орлова вновь откроет двери для зрителей. Открытие состоится с громкой премьерой 104 театрального сезона „Королём Лир“. В главной роли выступит народный артист России Борис Петров», — сообщили в пресс-службе.
Как уточняют в драмтеатре в октябре ожидается показ более чем 12 спектаклей, которые несколько лет не могли воспроизвести по техническим причинам. В список попали: «Старший сын» и «Продавец дождя», «Номер 6», «Царский подарок», «Королевские игры», «Бешеные деньги», «Леди на день» и другие постановки. На малой сцене также будут проходить выступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!