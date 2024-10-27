27 октября 2024
26 октября 2024

Полпред Жога изучает историю бандитского Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога прибыл с рабочим визитом в Тюмень. Тюмень
Артем Жога попросил аудиторию посоветовать ему книги про Урал Фото:

Недавно назначенный полпредом президента РФ в УрФО Артем Жога начал знакомиться с вверенной территорией через книги. Первая — «Ебург» Алексея Иванова, в которой повествуется о бандитских 1990-х. Об этом Жога рассказал в своем telegram-канале.

«Подарили книгу известного автора Алексея Иванова — „Ебург“. Только начал читать, буду делиться впечатлениями. Следующей планирую „Тобол“ (ее написал тоже Иванов — прим. URA.RU.). Но не хочу ограничиваться одним автором. Посоветуйте, что еще почитать, хочу увидеть Большой Урал глазами местных писателей», — написал Жога.

Книга «Ебург» вышла в 2014 году, ее проспонсировали местные строители-миллиардеры. В некоторых кругах произведение вызвало споры. Дошло до того, что бывший фронтмен фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов — непосредственный свидетель криминальных разборок тех лет — решил подготовить литературный ответ: его книга выйдет до конца года.

Жогу назначили 2 октября. В ночь на 4 октября он заехал в свою резиденцию в центре Екатеринбурга, а уже на следующий день отправился в прогулку по мегаполису. Таким же образом он изучил уже и несколько других уральских городов.

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Недавно назначенный полпредом президента РФ в УрФО Артем Жога начал знакомиться с вверенной территорией через книги. Первая — «Ебург» Алексея Иванова, в которой повествуется о бандитских 1990-х. Об этом Жога рассказал в своем telegram-канале. «Подарили книгу известного автора Алексея Иванова — „Ебург“. Только начал читать, буду делиться впечатлениями. Следующей планирую „Тобол“ (ее написал тоже Иванов — прим. URA.RU.). Но не хочу ограничиваться одним автором. Посоветуйте, что еще почитать, хочу увидеть Большой Урал глазами местных писателей», — написал Жога. Книга «Ебург» вышла в 2014 году, ее проспонсировали местные строители-миллиардеры. В некоторых кругах произведение вызвало споры. Дошло до того, что бывший фронтмен фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов — непосредственный свидетель криминальных разборок тех лет — решил подготовить литературный ответ: его книга выйдет до конца года. Жогу назначили 2 октября. В ночь на 4 октября он заехал в свою резиденцию в центре Екатеринбурга, а уже на следующий день отправился в прогулку по мегаполису. Таким же образом он изучил уже и несколько других уральских городов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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