Информация с рекламой службы по контракту будет автоматически прикрепляться к исходящим письмам пермских чиновников. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах региона. Каждое сообщение будет сопровождаться баннером.
«На прошлой неделе все чиновники получили письма от службы поддержки пользователей. Там сообщалось, что «в рамках проведения мобилизационной работы принято решение о прикреплении и информации к каждому письму, отправляемому из единого почтового домена Пермского края, о возможности заключения контракта с Вооруженными силами РФ», — говорится в сообщении. Речь идет о домене «permkrai».
В баннере содержится информация с контактами военного комиссариата, информация о заработной плате, QR-код. Источник, близкий к краевым властям, подтвердил информацию. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Прикамье увеличили единовременные выплаты при заключении контрактов с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.
Таким письма получили пермские чиновники на прошлой неделе
Фото прислал в редакцию читатель URA.RU
Такой баннер будет автоматически включаться в сообщения чиновников
Фото прислал в редакцию читатель URA.RU
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Информация с рекламой службы по контракту будет автоматически прикрепляться к исходящим письмам пермских чиновников. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах региона. Каждое сообщение будет сопровождаться баннером. «На прошлой неделе все чиновники получили письма от службы поддержки пользователей. Там сообщалось, что «в рамках проведения мобилизационной работы принято решение о прикреплении и информации к каждому письму, отправляемому из единого почтового домена Пермского края, о возможности заключения контракта с Вооруженными силами РФ», — говорится в сообщении. Речь идет о домене «permkrai». В баннере содержится информация с контактами военного комиссариата, информация о заработной плате, QR-код. Источник, близкий к краевым властям, подтвердил информацию. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Прикамье увеличили единовременные выплаты при заключении контрактов с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.