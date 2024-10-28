Пермские власти придумали новый способ рекламы службы по контракту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Служба по контракту. Курган, документ, подпись, контрактная служба, бумага, служба по контракту
Исходящие письма чиновников будут содержать рекламный баннер Фото:

Информация с рекламой службы по контракту будет автоматически прикрепляться к исходящим письмам пермских чиновников. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах региона. Каждое сообщение будет сопровождаться баннером.

«На прошлой неделе все чиновники получили письма от службы поддержки пользователей. Там сообщалось, что «в рамках проведения мобилизационной работы принято решение о прикреплении и информации к каждому письму, отправляемому из единого почтового домена Пермского края, о возможности заключения контракта с Вооруженными силами РФ», — говорится в сообщении. Речь идет о домене «permkrai».

В баннере содержится информация с контактами военного комиссариата, информация о заработной плате, QR-код. Источник, близкий к краевым властям, подтвердил информацию. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Прикамье увеличили единовременные выплаты при заключении контрактов с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.

Таким письма получили пермские чиновники на прошлой неделе
Таким письма получили пермские чиновники на прошлой неделе
Такой баннер будет автоматически включаться в сообщения чиновников
Такой баннер будет автоматически включаться в сообщения чиновников

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Информация с рекламой службы по контракту будет автоматически прикрепляться к исходящим письмам пермских чиновников. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах региона. Каждое сообщение будет сопровождаться баннером. «На прошлой неделе все чиновники получили письма от службы поддержки пользователей. Там сообщалось, что «в рамках проведения мобилизационной работы принято решение о прикреплении и информации к каждому письму, отправляемому из единого почтового домена Пермского края, о возможности заключения контракта с Вооруженными силами РФ», — говорится в сообщении. Речь идет о домене «permkrai». В баннере содержится информация с контактами военного комиссариата, информация о заработной плате, QR-код. Источник, близкий к краевым властям, подтвердил информацию. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Прикамье увеличили единовременные выплаты при заключении контрактов с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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