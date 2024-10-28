Исходящие письма чиновников будут содержать рекламный баннер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Информация с рекламой службы по контракту будет автоматически прикрепляться к исходящим письмам пермских чиновников. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах региона. Каждое сообщение будет сопровождаться баннером.

«На прошлой неделе все чиновники получили письма от службы поддержки пользователей. Там сообщалось, что «в рамках проведения мобилизационной работы принято решение о прикреплении и информации к каждому письму, отправляемому из единого почтового домена Пермского края, о возможности заключения контракта с Вооруженными силами РФ», — говорится в сообщении. Речь идет о домене «permkrai».

В баннере содержится информация с контактами военного комиссариата, информация о заработной плате, QR-код. Источник, близкий к краевым властям, подтвердил информацию. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Прикамье увеличили единовременные выплаты при заключении контрактов с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.

Таким письма получили пермские чиновники на прошлой неделе Фото прислал в редакцию читатель URA.RU

Такой баннер будет автоматически включаться в сообщения чиновников Фото прислал в редакцию читатель URA.RU