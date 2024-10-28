В ХМАО водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе

В поселке Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) водитель сбил двух 12-летних школьниц на пешеходном переходе. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«В поселке Белый Яр Сургутского района, 33-летний водитель „KIA“, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, допустил наезд на двух 12-летних девочек. В результате ДТП дети получили травмы», — сообщает Госавтоинспекция в своем telegram-канале.
Авария произошла вечером. На одежде девочек отсутствовали светоотражающие элементы, которые сделали бы их заметными для водителя.
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