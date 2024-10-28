28 октября 2024

В ХМАО водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети попали под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе
Дети попали под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе Фото:

В поселке Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) водитель сбил двух 12-летних школьниц на пешеходном переходе. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«В поселке Белый Яр Сургутского района, 33-летний водитель „KIA“, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, допустил наезд на двух 12-летних девочек. В результате ДТП дети получили травмы», — сообщает Госавтоинспекция в своем telegram-канале.

Авария произошла вечером. На одежде девочек отсутствовали светоотражающие элементы, которые сделали бы их заметными для водителя.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске произошла авария с тремя автомобилями. В ДТП погиб семилетний ребенок.

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В поселке Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) водитель сбил двух 12-летних школьниц на пешеходном переходе. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». «В поселке Белый Яр Сургутского района, 33-летний водитель „KIA“, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, допустил наезд на двух 12-летних девочек. В результате ДТП дети получили травмы», — сообщает Госавтоинспекция в своем telegram-канале. Авария произошла вечером. На одежде девочек отсутствовали светоотражающие элементы, которые сделали бы их заметными для водителя. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске произошла авария с тремя автомобилями. В ДТП погиб семилетний ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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