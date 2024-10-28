Природа Погода Горнозаводскую зону в Челябинской области засыпает снегом 29 октября 2024 в 10:03 Размер текста - 17 + Федеральную трассу М-5 «Урал» в горной зоне Челябинской области засыпает снегом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории горнозаводской зоны в Челябинской области 29 октября утром начались обильные осадки в виде снега. Из-за плохой погоды увеличиваются риски ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал», сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В настоящее время на территории горнозаводской зоны Челябинской области начались осадки в виде снега. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителей просят не превышать скорость на дорогах, соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Снегопад на челябинском участке трассы М5 в Саткинском районе ранее уже привел к аварии между двумя большегрузами. Водитель автомобиля «Фотон» при движении на спуск не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «КамАЗ», сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На территории горнозаводской зоны в Челябинской области 29 октября утром начались обильные осадки в виде снега. Из-за плохой погоды увеличиваются риски ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал», сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В настоящее время на территории горнозаводской зоны Челябинской области начались осадки в виде снега. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителей просят не превышать скорость на дорогах, соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Снегопад на челябинском участке трассы М5 в Саткинском районе ранее уже привел к аварии между двумя большегрузами. Водитель автомобиля «Фотон» при движении на спуск не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «КамАЗ», сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям