Прокуратура повторно требует отставки мэра Александровска за роман с подчиненным

Прокуратура уличила мэра Александровска в конфликте интересов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры на решение Ленинского районного суда. Он ранее отказался удовлетворить иск надзорного ведомства, которое добивалось отставки главы Александровского округа Ольги Лавровой (Белобаржевской). Чиновницу уличили в конфликте интересов из-за романа со своим подчиненным.

«Рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры по этому делу состоится в Пермском краевом суде. Судебное заседание назначено на 7 ноября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда краевого суда.

Иск надзорного ведомства ранее рассмотрен Ленинском районным судом в мае 2024 года. Прокуратура указывала, что Лаврова, сожительствуя со своим бывшим заместителем Владимиром Белобаржевским, лично устанавливала для него размер денежного поощрения. Таким образом, по мнению надзорного ведомства, глава округа «получала финансовую выгоду и для себя». Тогда суд отклонил иск прокуратуры.

В сентябре 2024 года Ольга Лаврова вышла за своего бывшего сожителя замуж. После свадьбы она также сменила свою фамилию на фамилию супруга, став Ольгой Белобаржевской.