Приставы на месяц закрыли опасное пермское кафе

В селе Сива Пермского края судебные приставы на 30 суток опечатали кафе «CUBA», деятельность которого представляла угрозу для посетителей. Надзорные органы в ходе проверки установили, что владелец заведения общепита не заботился о качестве питания. В кафе нашли мух, а сотрудники пищеблока работали без нужных документов.
«Не проводился производственный контроль, прием пищевой продукции осуществлялся при отсутствии маркировки. Не обеспечивалась поточность технологических процессов. В помещениях находились мухи, а у сотрудников пищеблока не было документов, подтверждающих профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию, медосмотры и вакцинации. Это создавало угрозу жизни и здоровью людей. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности заведения „CUBA“ на 30 суток», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.
Приставы исполнили решение суда, опечатав заведение общепита, которое представляло опасность для посетителей. Владелец кафе был предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока приостановления деятельности будут проводиться проверки необходимого исполнения решения суда.
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