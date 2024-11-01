01 ноября 2024

Приставы на месяц закрыли опасное пермское кафе

В пермском селе Сива из-за мух и антисанитарии закрыли кафе «CUBA»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еду в кафе готовили с многочисленными нарушениями
Еду в кафе готовили с многочисленными нарушениями Фото:

В селе Сива Пермского края судебные приставы на 30 суток опечатали кафе «CUBA», деятельность которого представляла угрозу для посетителей. Надзорные органы в ходе проверки установили, что владелец заведения общепита не заботился о качестве питания. В кафе нашли мух, а сотрудники пищеблока работали без нужных документов.

«Не проводился производственный контроль, прием пищевой продукции осуществлялся при отсутствии маркировки. Не обеспечивалась поточность технологических процессов. В помещениях находились мухи, а у сотрудников пищеблока не было документов, подтверждающих профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию, медосмотры и вакцинации. Это создавало угрозу жизни и здоровью людей. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности заведения „CUBA“ на 30 суток», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

Приставы исполнили решение суда, опечатав заведение общепита, которое представляло опасность для посетителей. Владелец кафе был предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока приостановления деятельности будут проводиться проверки необходимого исполнения решения суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Сива Пермского края судебные приставы на 30 суток опечатали кафе «CUBA», деятельность которого представляла угрозу для посетителей. Надзорные органы в ходе проверки установили, что владелец заведения общепита не заботился о качестве питания. В кафе нашли мух, а сотрудники пищеблока работали без нужных документов. «Не проводился производственный контроль, прием пищевой продукции осуществлялся при отсутствии маркировки. Не обеспечивалась поточность технологических процессов. В помещениях находились мухи, а у сотрудников пищеблока не было документов, подтверждающих профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию, медосмотры и вакцинации. Это создавало угрозу жизни и здоровью людей. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности заведения „CUBA“ на 30 суток», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Приставы исполнили решение суда, опечатав заведение общепита, которое представляло опасность для посетителей. Владелец кафе был предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока приостановления деятельности будут проводиться проверки необходимого исполнения решения суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...