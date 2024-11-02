Государственный художественный музей Югры в Ханты-Мансийске подготовил в рамках всероссийской «Ночи искусств» мастер-классы и квесты, а также показы коллекций местных модельеров. Об этом в соцсети рассказал глава округа Руслан Кухарук, побывавший на мероприятии.
«После работы заглянул в Государственный художественный музей. Сегодня здесь стартовала федеральная акция „Ночь искусств“. На одной площадке можно было принять участие в мастер-классах и квестах, связанных с самыми разными видами искусства, увидеть показы коллекций местных модельеров, не спеша рассмотреть экспозиции музея», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Принять участие в «Ночи искусств» в ХМАО можно 3 и 4 ноября. Музеи, библиотеки и другие культурные учреждения округа подготовили около 400 специальных мероприятий.
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