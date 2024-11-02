02 ноября 2024

Губернатор ХМАО принял участие в «Ночи искусств». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук поделился, что мероприятие в Югре можно посетить 3 и 4 ноября
Кухарук поделился, что мероприятие в Югре можно посетить 3 и 4 ноября Фото:

Государственный художественный музей Югры в Ханты-Мансийске подготовил в рамках всероссийской «Ночи искусств» мастер-классы и квесты, а также показы коллекций местных модельеров. Об этом в соцсети рассказал глава округа Руслан Кухарук, побывавший на мероприятии.

«После работы заглянул в Государственный художественный музей. Сегодня здесь стартовала федеральная акция „Ночь искусств“. На одной площадке можно было принять участие в мастер-классах и квестах, связанных с самыми разными видами искусства, увидеть показы коллекций местных модельеров, не спеша рассмотреть экспозиции музея», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

Принять участие в «Ночи искусств» в ХМАО можно 3 и 4 ноября. Музеи, библиотеки и другие культурные учреждения округа подготовили около 400 специальных мероприятий.

Глава Югры в "Ночь искусств" посетил Государственный художественный музей
Глава Югры в "Ночь искусств" посетил Государственный художественный музей
Фото:

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Государственный художественный музей Югры в Ханты-Мансийске подготовил в рамках всероссийской «Ночи искусств» мастер-классы и квесты, а также показы коллекций местных модельеров. Об этом в соцсети рассказал глава округа Руслан Кухарук, побывавший на мероприятии. «После работы заглянул в Государственный художественный музей. Сегодня здесь стартовала федеральная акция „Ночь искусств“. На одной площадке можно было принять участие в мастер-классах и квестах, связанных с самыми разными видами искусства, увидеть показы коллекций местных модельеров, не спеша рассмотреть экспозиции музея», — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Принять участие в «Ночи искусств» в ХМАО можно 3 и 4 ноября. Музеи, библиотеки и другие культурные учреждения округа подготовили около 400 специальных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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