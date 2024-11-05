В Челябинске стилизовали под автоматы с газировкой безликие шкафы связи. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание. Челябинск
Будки раскрасили под автоматы с газированной водой Фото:

В Челябинске безликие шкафы связи стилизовали под автоматы с газированной водой. Врио главы города Алексей Лошкин на аппаратном совещании 5 ноября передал благодарность авторам идеи и поручил распространить эту практику на весь город, передает корреспондент URA.RU.

«На Кировке привели в порядок будки, стилизовали их под автоматы с газировкой. Идея хорошая, передайте благодарность Школе искусств, очень красиво. Стоит распространить на другие объекты», — заявил Лошкин.

Ранее врио мэра города взял на контроль аукционы, а также подбор подрядчиков, занимающихся уборкой снега в городе. На аппаратном совещании Лошкин отметил, что решение было принято на фоне ожидаемых изменений погоды.

Аппаратное совещание. Челябинск
Идею распространят на другие объекты
Фото:

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В Челябинске безликие шкафы связи стилизовали под автоматы с газированной водой. Врио главы города Алексей Лошкин на аппаратном совещании 5 ноября передал благодарность авторам идеи и поручил распространить эту практику на весь город, передает корреспондент URA.RU. «На Кировке привели в порядок будки, стилизовали их под автоматы с газировкой. Идея хорошая, передайте благодарность Школе искусств, очень красиво. Стоит распространить на другие объекты», — заявил Лошкин. Ранее врио мэра города взял на контроль аукционы, а также подбор подрядчиков, занимающихся уборкой снега в городе. На аппаратном совещании Лошкин отметил, что решение было принято на фоне ожидаемых изменений погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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