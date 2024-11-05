В Челябинске безликие шкафы связи стилизовали под автоматы с газированной водой. Врио главы города Алексей Лошкин на аппаратном совещании 5 ноября передал благодарность авторам идеи и поручил распространить эту практику на весь город, передает корреспондент URA.RU.
«На Кировке привели в порядок будки, стилизовали их под автоматы с газировкой. Идея хорошая, передайте благодарность Школе искусств, очень красиво. Стоит распространить на другие объекты», — заявил Лошкин.
Ранее врио мэра города взял на контроль аукционы, а также подбор подрядчиков, занимающихся уборкой снега в городе. На аппаратном совещании Лошкин отметил, что решение было принято на фоне ожидаемых изменений погоды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!