В Челябинске стилизовали под автоматы с газировкой безликие шкафы связи. Фото, видео

05 ноября 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Будки раскрасили под автоматы с газированной водой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске безликие шкафы связи стилизовали под автоматы с газированной водой. Врио главы города Алексей Лошкин на аппаратном совещании 5 ноября передал благодарность авторам идеи и поручил распространить эту практику на весь город, передает корреспондент URA.RU. «На Кировке привели в порядок будки, стилизовали их под автоматы с газировкой. Идея хорошая, передайте благодарность Школе искусств, очень красиво. Стоит распространить на другие объекты», — заявил Лошкин. Ранее врио мэра города взял на контроль аукционы, а также подбор подрядчиков, занимающихся уборкой снега в городе. На аппаратном совещании Лошкин отметил, что решение было принято на фоне ожидаемых изменений погоды. Идею распространят на другие объекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске безликие шкафы связи стилизовали под автоматы с газированной водой. Врио главы города Алексей Лошкин на аппаратном совещании 5 ноября передал благодарность авторам идеи и поручил распространить эту практику на весь город, передает корреспондент URA.RU. «На Кировке привели в порядок будки, стилизовали их под автоматы с газировкой. Идея хорошая, передайте благодарность Школе искусств, очень красиво. Стоит распространить на другие объекты», — заявил Лошкин. Ранее врио мэра города взял на контроль аукционы, а также подбор подрядчиков, занимающихся уборкой снега в городе. На аппаратном совещании Лошкин отметил, что решение было принято на фоне ожидаемых изменений погоды.