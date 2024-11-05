Как креативщики стали приносить Свердловской области миллиарды

Свердловская область вошла в топ самых творческих регионов России

05 ноября 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Пресс-конференция по развитию креативных индустрий прошла в кластере «Домна» Фото: пресс-служба СОФПП Свердловская область заняла 10 место по развитию креативных индустрий, по данным исследования, проведенного по методике Агентства стратегических инициатив (АСИ). В общей сумме вклад креативной экономики в валовый региональный продукт (ВРП) в 2023 году составил 126,7 млрд рублей. При этом, как рассказал в ходе общения с журналистами в креативном кластере «Домна» директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, в регионе пока не разработана общая стратегия развития креативной экономики. В Свердловской области много талантливых и креативных людей, отметил Валерий Пиличев Фото: пресс-служба СОФПП Опорной организацией по курированию творческих индустрий, по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, стал СОФПП. «Мы входим в десятку регионов по уровню развития креативной экономики. Это при том, что в Свердловской области пока нет стратегии ее развития. То есть на самом деле 10 место мы занимаем благодаря активности нашего предпринимательского сообщества и жителей региона, потому что у нас очень много талантливых креативных людей и огромное количество интересных проектов. Но думаю, в начале 2025 года мы уже представим стратегию», — заявил Пиличев. По его словам, регион ярче всего себя проявляет в IT-сфере (на направление приходится 63% от общей выручки креативных индустрий), архитектуре (13%) и рекламе (11%). Всего в 2023 году эти отрасли, включая также моду, медиа, книжное дело, исполнительское искусство, кино и сериалы, принесли экономике 126,7 млрд рублей, добавил замгубернатора Дмитрий Ионин. «Уже половину шагов по региональному стандарту развития креативных индустрий мы выполнили. 126 млрд рублей — это объем креативной экономики в 2023 году. Ждем, когда Росстат будет давать официальные данные. С точки зрения задач, которые ставятся правительством по вкладу креативных индустрий в ВРП, мы идем с опережением в 3,5%», — подчеркнул Ионин. Объем креативной экономики региона в 2023 году составил 126 млрд рублей, заявил Дмитрий Ионин Фото: пресс-служба СОФПП Замгубернатора напомнил, что в Свердловской области была создана сеть креативных кластеров и экспертных групп. Например, в рамках развития в регионе народно-художественных промыслов в конце октября в Нижнем Тагиле был запущен Музей каменных цветов и тагильского подноса, активно развивается тема сысертского фарфора. Кроме того, благодаря проекту U’Fashion и Международной неделе моды UF LAB, существенно усилилось значение сферы моды. Директор проектов по стратегии Центра развития креативной экономики Юлия Шульга подчеркнула, что творческие индустрии во всем мире являются значимым сектором экономики. Разработанный региональный стандарт помогает субъектам РФ выбирать из 16-ти предлагаемых индустрий те, что принесут нужный эффект экономике в каждом конкретном случае. Из 48 регионов, участвующих в проекте, Свердловская область является первой. «Свердловская область как один из лидеров уже занимается тем, что интегрирует Региональный стандарт развития креативных индустрий на своей территории. Фактически это пилотный регион, который на себе сейчас применяет аналог федеральной методологии исследования, которая позволяет рассчитать правильным образом те индустрии, которые могут быть потенциально развивающимися. А это очень важно», — подытожила Шульга. Юлия Шульга присутствовала на пресс-конференции в формате ВКС Фото: пресс-служба СОФПП Журналистов интересовал вопрос, когда регион представит свою стратегию развития Фото: пресс-служба СОФПП На IT-сферу приходится 63% от общей выручки креативных индустрий области, напомнила Юлия Шульга Фото: пресс-служба СОФПП Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область заняла 10 место по развитию креативных индустрий, по данным исследования, проведенного по методике Агентства стратегических инициатив (АСИ). В общей сумме вклад креативной экономики в валовый региональный продукт (ВРП) в 2023 году составил 126,7 млрд рублей. При этом, как рассказал в ходе общения с журналистами в креативном кластере «Домна» директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, в регионе пока не разработана общая стратегия развития креативной экономики. Опорной организацией по курированию творческих индустрий, по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, стал СОФПП. «Мы входим в десятку регионов по уровню развития креативной экономики. Это при том, что в Свердловской области пока нет стратегии ее развития. То есть на самом деле 10 место мы занимаем благодаря активности нашего предпринимательского сообщества и жителей региона, потому что у нас очень много талантливых креативных людей и огромное количество интересных проектов. Но думаю, в начале 2025 года мы уже представим стратегию», — заявил Пиличев. По его словам, регион ярче всего себя проявляет в IT-сфере (на направление приходится 63% от общей выручки креативных индустрий), архитектуре (13%) и рекламе (11%). Всего в 2023 году эти отрасли, включая также моду, медиа, книжное дело, исполнительское искусство, кино и сериалы, принесли экономике 126,7 млрд рублей, добавил замгубернатора Дмитрий Ионин. «Уже половину шагов по региональному стандарту развития креативных индустрий мы выполнили. 126 млрд рублей — это объем креативной экономики в 2023 году. Ждем, когда Росстат будет давать официальные данные. С точки зрения задач, которые ставятся правительством по вкладу креативных индустрий в ВРП, мы идем с опережением в 3,5%», — подчеркнул Ионин. Замгубернатора напомнил, что в Свердловской области была создана сеть креативных кластеров и экспертных групп. Например, в рамках развития в регионе народно-художественных промыслов в конце октября в Нижнем Тагиле был запущен Музей каменных цветов и тагильского подноса, активно развивается тема сысертского фарфора. Кроме того, благодаря проекту U’Fashion и Международной неделе моды UF LAB, существенно усилилось значение сферы моды. Директор проектов по стратегии Центра развития креативной экономики Юлия Шульга подчеркнула, что творческие индустрии во всем мире являются значимым сектором экономики. Разработанный региональный стандарт помогает субъектам РФ выбирать из 16-ти предлагаемых индустрий те, что принесут нужный эффект экономике в каждом конкретном случае. Из 48 регионов, участвующих в проекте, Свердловская область является первой. «Свердловская область как один из лидеров уже занимается тем, что интегрирует Региональный стандарт развития креативных индустрий на своей территории. Фактически это пилотный регион, который на себе сейчас применяет аналог федеральной методологии исследования, которая позволяет рассчитать правильным образом те индустрии, которые могут быть потенциально развивающимися. А это очень важно», — подытожила Шульга.