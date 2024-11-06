Челябинцы остались без отопления, света и воды в снежную бурю

Жители частного сектора Южноуральска (Челябинская область) 6 ноября в снегопад остались без электричества, отопления и водоснабжения. Как URA.RU сообщила читательница, отключения в непогоду происходят регулярно, а среди соседей находятся инвалиды и пенсионеры.
«Мы живем на улице Владислава Филатова, где от подачи электроэнергии зависит работа отопительных котлов и колодезных насосов. Сегодня у нас вновь отключили свет, температура в доме снижается, а диспетчерская служба сбрасывает телефонные звонки. Вместе с нами живет инвалид, а большинство соседей — пенсионеры», — сообщила URA.RU Татьяна Мельничук.
Женщина отметила, что сбои в работе электричества происходят круглогодично. В период мегаливней, пришедших в регион в июле, отключения происходили несколько раз в неделю. Дома относятся к Увельской электростанции. Согласно данным сайта «Россети — Урал», электроэнергии также нет на улице Сергея Буландо.
«Энергетиками Троицких электрических сетей выполнялся комплекс работ по обеспечению надежности электроснабжения в рамках успешного прохождения осенне-зимнего периода и подключения новых потребителей. Все работы согласованы и доведены до жителей через официальные источники. На данный момент электроснабжение всех потребителей восстановлено» — сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети-Урал».
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