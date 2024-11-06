Общество Транспорт На свердловском участке «путинского автобана» бушуют морозы На трассе Пермь — Екатеринбург ожидается снегопад с температурой до -11 градусов 07 ноября 2024 в 00:27 Размер текста - 17 + Снегопад будет идти всю ночь 6—7 ноября (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На свердловском участке трассы М-12 из Перми в Екатеринбург сохраняются осадки в виде снега и морозы до -11 градусов. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «На территории Свердловской области осадки в виде снега сохраняться до 05:00 7 ноября. В утренние часы 7 ноября… будет наблюдаться понижение температуры до -11 градусов» — говорится в сообщении дорожников. Сильный снегопад в Свердловской области начался с самого раннего утра 6 ноября. Для устранения последствий стихии власти вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На свердловском участке трассы М-12 из Перми в Екатеринбург сохраняются осадки в виде снега и морозы до -11 градусов. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «На территории Свердловской области осадки в виде снега сохраняться до 05:00 7 ноября. В утренние часы 7 ноября… будет наблюдаться понижение температуры до -11 градусов» — говорится в сообщении дорожников. Сильный снегопад в Свердловской области начался с самого раннего утра 6 ноября. Для устранения последствий стихии власти вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям