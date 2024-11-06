06 ноября 2024

На свердловском участке «путинского автобана» бушуют морозы

На трассе Пермь — Екатеринбург ожидается снегопад с температурой до -11 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, зима, лес, снегопад, трасса, вид сверху, стройка
Снегопад будет идти всю ночь 6—7 ноября (архивное фото) Фото:

На свердловском участке трассы М-12 из Перми в Екатеринбург сохраняются осадки в виде снега и морозы до -11 градусов. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«На территории Свердловской области осадки в виде снега сохраняться до 05:00 7 ноября. В утренние часы 7 ноября… будет наблюдаться понижение температуры до -11 градусов» — говорится в сообщении дорожников.

Сильный снегопад в Свердловской области начался с самого раннего утра 6 ноября. Для устранения последствий стихии власти вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

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На свердловском участке трассы М-12 из Перми в Екатеринбург сохраняются осадки в виде снега и морозы до -11 градусов. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «На территории Свердловской области осадки в виде снега сохраняться до 05:00 7 ноября. В утренние часы 7 ноября… будет наблюдаться понижение температуры до -11 градусов» — говорится в сообщении дорожников. Сильный снегопад в Свердловской области начался с самого раннего утра 6 ноября. Для устранения последствий стихии власти вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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