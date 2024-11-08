В Кремле раскрыли подробности об убитых в зоне СВО солдатах КНДР

В Кремле отказались комментировать заявления об убитых в зоне СВО солдатах КНДР
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков направил журналистов в Минобороны за ответом на вопрос о якобы убитых военных КНДР в зоне СВО Фото:
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отказался комментировать информацию о якобы убитых в зоне СВО солдатах Северной Кореи. По данному вопросу официальный представитель Кремля направил журналистов за разъяснениями в Минобороны РФ.

«Это вопрос касается ведения СВО. Им нужно задавать Минобороны», — отметил Песков.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отказался комментировать информацию о якобы убитых в зоне СВО солдатах Северной Кореи. По данному вопросу официальный представитель Кремля направил журналистов за разъяснениями в Минобороны РФ. «Это вопрос касается ведения СВО. Им нужно задавать Минобороны», — отметил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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