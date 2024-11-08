В Кремле раскрыли подробности об убитых в зоне СВО солдатах КНДР

Песков направил журналистов в Минобороны за ответом на вопрос о якобы убитых военных КНДР в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отказался комментировать информацию о якобы убитых в зоне СВО солдатах Северной Кореи. По данному вопросу официальный представитель Кремля направил журналистов за разъяснениями в Минобороны РФ.
«Это вопрос касается ведения СВО. Им нужно задавать Минобороны», — отметил Песков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.