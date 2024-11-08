В Кремле раскрыли подробности об убитых в зоне СВО солдатах КНДР

В Кремле отказались комментировать заявления об убитых в зоне СВО солдатах КНДР

Песков направил журналистов в Минобороны за ответом на вопрос о якобы убитых военных КНДР в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отказался комментировать информацию о якобы убитых в зоне СВО солдатах Северной Кореи. По данному вопросу официальный представитель Кремля направил журналистов за разъяснениями в Минобороны РФ.

«Это вопрос касается ведения СВО. Им нужно задавать Минобороны», — отметил Песков.