В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард водитель погиб в ДТП с грузовиком. Фото

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Водитель Lada погиб в ДТП с грузовиком Man в ЯНАО
Водитель Lada погиб в ДТП с грузовиком Man в ЯНАО Фото:

В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард столкнулись Lada и Мan. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«08.11.2024 года, около 22 часов 35 минут, на 591 км а/д „Сургут-Салехард“ произошло столкновение автомобилей Ladа и Man. В результате ДТП водитель Lada погиб», — рассказали в telegram-канале ведомства. Всего за прошедшие сутки на дорогах региона случилось 21 дорожно-транспортное происшествие.

Водитель Lada погиб в ДТП с грузовиком
Водитель Lada погиб в ДТП с грузовиком
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО женщины с маленьким ребенком едва не утонули в легковом авто. Автомобиль занесло и выбросило в воду на трассе между Новым Уренгоем и Коротчаево. Выбраться из автомобиля им помог случайный свидетель автокатастрофы. 

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В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард столкнулись Lada и Мan. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, сообщили в окружной Госавтоинспекции. «08.11.2024 года, около 22 часов 35 минут, на 591 км а/д „Сургут-Салехард“ произошло столкновение автомобилей Ladа и Man. В результате ДТП водитель Lada погиб», — рассказали в telegram-канале ведомства. Всего за прошедшие сутки на дорогах региона случилось 21 дорожно-транспортное происшествие. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО женщины с маленьким ребенком едва не утонули в легковом авто. Автомобиль занесло и выбросило в воду на трассе между Новым Уренгоем и Коротчаево. Выбраться из автомобиля им помог случайный свидетель автокатастрофы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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