В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард столкнулись Lada и Мan. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, сообщили в окружной Госавтоинспекции.
«08.11.2024 года, около 22 часов 35 минут, на 591 км а/д „Сургут-Салехард“ произошло столкновение автомобилей Ladа и Man. В результате ДТП водитель Lada погиб», — рассказали в telegram-канале ведомства. Всего за прошедшие сутки на дорогах региона случилось 21 дорожно-транспортное происшествие.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО женщины с маленьким ребенком едва не утонули в легковом авто. Автомобиль занесло и выбросило в воду на трассе между Новым Уренгоем и Коротчаево. Выбраться из автомобиля им помог случайный свидетель автокатастрофы.
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